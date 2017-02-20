Тема «Эха Москвы в Благовещенске»: что нужно знать об уплате имущественного налога

Утром в гостях у «Эха Москвы в Благовещенске» побывает начальник отдела работы с налогоплательщиками управления федеральной налоговой службы по Амурской области Татьяна Приезжих. Тема беседы – что нужно знать об уплате имущественного налога. Ведущие – Олег Никитин и Илья Кутырев.

Днем в эфир выйдет краеведческий радиосериал «Амурские волны». Тема – Николай Щёголев – идеолог «возвращенчества». Собеседник – заведующая кафедрой литературы и мировой художественной культуры АмГУ, профессор, доктор филологических наук Анна Забияко. Ведущие – Екатерина Кузьмина и Татьяна Удалова.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в Twitter на @amurecho, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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