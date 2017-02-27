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По-прежнему прохладно: прогноз погоды в Амурской области на 2 марта

По-прежнему прохладно: прогноз погоды в Амурской области на 2 марта
Фото: v-snegu

В Амурской области 2 марта ожидается переменная облачность, местами пройдет слабый снег. Северо-западный ветер разгонится до 5 метров в секунду, местами его порывы достигнут 11 метров в секунду. Температура ночью опустится до 20-25 градусов ниже нуля, при прояснении – до минус 30-35 градусов. Днем термометры покажут минус 7-12 градусов, по северу при облачности и снеге – минус 16-21 градус.

В Благовещенске 2 марта будет переменная облачность. Осадков не ожидается. Ветер выберет северо-западное направление и наберет скорость 6-11 метров в секунду. Температура в городе ночью составит 24-26 градусов мороза, днем – минус 10-12 градусов, сообщает Амурский гидрометцентр.

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#погода

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