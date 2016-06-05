30 юных амурчан благодаря телемарафону «Крылья» проходят бесплатную кинезиотерапию

30 амурских детей с диагнозом ДЦП проходят бесплатную кинезиотерапию. Это лечебная гимнастика, которой нет в обязательном перечне медицинских услуг, но которая так нужна больным детям. Занятия с детьми стали возможны благодаря телемарафону «Крылья», который провёл «Альфа-канал» совместно с Российским детским фондом в 2016 году. Неравнодушные люди в студии телекомпании и на улицах города пожертвовали больше 400 тысяч рублей на лечение детей.

«Я мечтаю научиться ходить. Я для этого учусь, уроки всегда делаю, уже второй класс заканчиваю», – говорит Максим Полещук. Говорить и сидеть одновременно Максиму пока трудно. Умственных отклонений у ребенка нет, есть недостатки физические. У десятилетнего мальчика – детский церебральный паралич. И осуществить его мечту – встать на ноги – сейчас помогают кинезиотерапевты.

Кинезиотерапия широко известна в Европе. Эта лечебная гимнастика необходима детям с ДЦП. Главное в ней – индивидуальная работа с каждым ребёнком.

«Мы смотрим у больных детей, что сохранилось. И от возможностей организма мы будем усиливать диапазон движения, силу координацию, максимально социализировать их в окружающий мир. Даже с самыми тяжёлыми больными, когда ребёнка уже научишь держать голову, – это огромный плюс», – делится врач-кинезиотерапевт Сергей Бещетников.

Кинезиотерапия не входит в перечень бесплатных медицинских услуг. Часто в семьях, в которых есть ребёнок с ДЦП, один из родителей не работает, и платные занятия становятся неподъемными. Но уже третий год подряд шанс пройти реабилитацию дарит телемарафон «Крылья». В прошлом году в эфире «Альфа-канала» удалось собрать больше 400 тысяч рублей для детей с ДЦП. Десятидневный курс уже прошли благовещенские ребята.

«У нас появилась опора в руках, мы стали на четвереньки, пытаемся правильно ползать, эффект есть, динамика есть, это очень нужная вещь. Конечно же, нужно давать шанс на выздоровление», – рассказывает мама ребёнка с ДЦП Юлия Дзевенис.

«Я бы хотела поблагодарить и "Альфа-канал" и участников телемарафона. Много людей шли, неравнодушных много и после телемарафона отзывались. Конечно, всем спасибо и для нас самое основное, чтобы был результат. А результат есть. И я надеюсь, что мы дальше будем продолжать этот проект», – говорит председатель правления регионального отделения Российского детского фонда Елизавета Москалец.

Благотворительный телемарафон проводится уже три года. До этого в Благовещенск работать с детьми приглашали специалистов из Екатеринбурга. Сейчас в городе появились местные кинезиотерапевты. Они прошли обучение на западе страны и работают в платном центре. Пригласить их оказалось дешевле, чем уральских врачей. Поэтому реабилитацию проводят не для 16, а для 30 детей. 20 из них иногородние. Их разместили на базе детской городской больницы.

«Хоть маленько пошёл бы, хоть без помощи – за руку взял и повёл. Смотрим и также занимаемся. Помаленьку, потихоньку, по возможности. Я с ним в основном, мамы нету, папа на работе постоянно», – делится бабушка ребёнка с ДЦП Надежда Полещук. Они приехали из посёлка Бурея.

Курс длится всего 10 дней. Поэтому на занятиях обязательно присутствуют родители, чтобы запоминать упражнения и выполнять их дома. Сейчас кинезиотерапевты работают со второй группой детей. Одновременно с этим начинается подготовка к новому благотворительному телемарафону. Он пройдёт в начале июня.

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