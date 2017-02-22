Амурские ушуисты завоевали 15 медалей на чемпионате и первенстве России

Фото: wushuamur.ru

Сразу после соревнований «Московские звезды ушу», где амурчане завоевали 18 медалей, спортсмены из Благовещенска приняли участие в российском чемпионате и первенстве по ушу-таолу. Он также проходил в Москве. И здесь также заняли 15 призовых мест. Почти половина – семь – это первые места.

Соревнования проходили с 23 по 27 февраля. В них приняли участие 433 участника из 11 округов России. Амурскую область в разных категориях представляли 15 спортсменов. Они завоевали 15 медалей: 7 – золотых, 4 – серебряных и 4 – бронзовых.

Среди взрослых Артем Загибалов занял 1 место – в номинации наньгунь, 2 место – наньдао и 3 место – наньцюань;; Александра Саковская заняла 1 место – цяншу, 2 место – чаньцюань. Ольга Зоркальцева в категории юниорки стала первой в номинациях даошу и гуньшу, третьей – чаньцюань.

В категории «дети» награды сразу у пяти спортсменов : Александр Шопша – 1 место; Белла Габараева – 2,2,3 места; Михаил Шедько – 1 место; Дарья Цвилий – 1 место; Дана Ярина – 3 место.

Амурские ушуисты вернулись домй и начинают подготовку к следующим соревнованиям – чемпионату и первенству России по традиционному ушу и ушу-саньда, которые пройдут в Москве с 31 марта по 5 апреля, сообщает сайт областной федерации ушу.

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