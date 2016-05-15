Милонов призывает Эрнста бойкотировать «Евровидение» в Киеве

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Депутат Госдумы от «Единой России» Виталий Милонов обратился к генеральному директору Первого канала Константину Эрнсту с предложением бойкотировать музыкальный конкурс «Евровидение-2017», который пройдёт в Киеве в мае. Об этом говорится в письме парламентария, сообщает РИА Новости.

В своем обращении парламентарий указывает на то, что украинские власти проводят «вопиющую антироссийскую и русофобскую политику». По словам Милонова, в местных СМИ и украинском интернет-сегменте «развёрнута настоящая вакханалия», а в самой стране «поднимает голову неонацизм».

«В то время, пока “золотая” киевская молодёжь, дети министров и депутатов Верховной рады тонут в глубинах разврата и духовного блуда на европейских и американских курортах, в Горловке, Дебальцево, Донецке и других городах и посёлках юго-востока гибнут люди под снарядами преступной людоедской хунты», – подчёркивает единоросс.

Депутат также напомнил о том, что далеко не все россияне могут свободно посещать Украину, кроме того, бизнес там подвергается «дискриминационным притеснениям», а спецслужбы неоднократно пытались организовать диверсии в Крыму.

«Участие наших артистов на данном конкурсе недопустимо ни в каком виде. Невозможно представить, чтобы советские граждане в 1943 году отправились бы на условный музыкальный конкурс “Рейховидение”! Мы, к сожалению, в нынешних реалиях – нежеланные гости в государстве, захваченном фанатиками, мечтающими уничтожить всё самое хорошее, что есть между нашим и украинским народами», – подчеркнул автор воззвания.

Призвав Эрнста проявить «патриотизм и гражданскую бдительность», Милонов настойчиво предлагает гендиректору Первого канала не отправлять российских артистов на «Евровидение-2017» и отказаться от трансляции конкурса.

Как сообщало Амур.инфо, Украина получила право на проведение «Евровидения-2017» после победы певицы Джамалы в Стокгольме в 2016 году. Финал конкурса запланирован на 13 мая.

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