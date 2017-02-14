Фантастический боевик «Логан» и мультфильм «Зверопой»: кинопремьеры недели

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На этой неделе в Благовещенске в прокат выходят фильмы «Логан», «Суперстюарт», «Золото», «Sex doll», «Джимми-покоритель Америки» и мультфильм «Зверопой». Еще две премьеры местные кинотеатры оставили на праздничный выходной – на 8 марта. В этот день в городе начнут показывать фильмы «Конг: Остров черепа» и «Любовь с ограничениями». Амур.инфо рассказывает об очередных киноновинках.

Логан

Фантастический боевик, основанный на комиксах Marvel и являющийся частью серии фильмов «Люди Икс» и третьим фильмом про Росомаху. В недалеком будущем уставший от жизни Логан заботится о больном профессоре Икс, который прячется неподалеку от мексиканской границы. Но Логан больше не сможет скрывать свое прошлое, когда встретится с юным мутантом, которого преследуют темные силы.

Актеры: Хью Джекман, Патрик Стюарт, Дафни Кин, Бойд Холбрук. Режиссер: Джеймс Мэнголд.

Фильм покажут в киноцентре «Благовещенск» и в обоих кинотеатрах ТРЦ «Острова».

Зверопой

Мультфильм от создателей анимационных блокбастеров «Гадкий Я», «Миньоны» и «Тайная жизнь домашних животных». Каждое животное мечтает стать звездой. Слониха, баран, бык, и даже хрюшка, буквально все рвутся к славе. Кто знает, кому улыбнется капризная фортуна и чей портрет украсит завтра обложки глянцевых журналов. Все как у людей…

Актеры: Мэттью МакКонахи, Риз Уизерспун, Сет МакФарлейн, Скарлетт Йоханссон. Режиссеры: Christophe Lourdelet, Гарт Дженнингс.

Мультфильм покажут во всех кинотеатрах Благовещенска.

Суперстюард

Ларри – стюарт-казанова, совмещает приятное с полезным, путешествуя по миру на крыльях любви. Прекрасные стюардессы, роскошные пассажирки бизнес-класса и симпатичные девушки с чартерных рейсов не могут устоять перед обаянием обольстительного бортпроводника. Жизнь воздушного Жиголо складывалась просто великолепно, до тех пор, пока авиакомпания не решила заменить весь персонал сногсшибательными стюардессами с искусственным интеллектом. Ларри принимает вызов прогресса и под пристальным взглядом высокого начальства разворачивается нешуточная война человека и сверхсовременного робота…

Актер: Марк Фойерстин, Джессика Лаундс, Стэнли Туччи, Кристофер Фицджералд. Режиссер: Сэм Фридлендер.

Фильм можно посмотреть в ДК Профсоюзов.

Джимми-покоритель Америки

Если свои герои заканчиваются – их завозят из заграницы! Джимми выиграл «гринкарту» в лотерею и на всех парах мчится в Штаты. Когда Борат уже забыт, а Бонд пьет свой чай с оливками, пора готовиться к новой встряске! Ой держись, Америка!

Актеры: Маз Джобрани, Джон Хёрд, Дианна Руссо, Маршалл Манеш. Режиссер: Джонатан Кесселман.

Кино можно посмотреть в ДК Профсоюзов.

Золото

История Кенни Уэллса – современного золотоискателя, хваткого дельца и мечтателя, который отчаянно ждёт шанса переломить судьбу. Оставшись без особых вариантов, Уэллс находит себе такого же неудачливого напарника – геолога, чтобы реализовать грандиозный план: найти золото в неизведанных индонезийских джунглях.

Актеры: Мэттью МакКонахи, Эдгар Рамирес, Брайс Даллас Ховард, Кори Столл. Режиссер: Стивен Гейган.

Фильм покажут в киноцентре «Благовещенск» и в ТРЦ «Острова».

Sex doll

Место действия современной сказки о любви – темная сторона Лондона, своеобразный мир высококлассных девушек легкого поведения. Вирджиния – молодая, невероятно красивая и независимая француженка. Трудится она много и самоотверженно: проводит дни и ночи с состоятельными мужчинами за большие деньги. Вирджиния сумела заслужить уважение в своей совершенно аморальной среде. Карьера шла в гору, пока она не встретила его. Руперт – юный и дерзкий. Он по-настоящему влюбляется, закрыв глаза на сомнительную репутацию новой подруги. Его цель – спасти Вирджинию от унижения, опасности и презрения, ставших для нее нормой.

Актеры: Афсиа Эрзи, Эш Стаймест, Кароль Роше, Поль Ами. Режиссер: Сильви Веред.

Фильм можно посмотреть в киноцентре «Благовещенск».

Конг: Остров черепа

Этот фильм является перезапуском франшизы Кинг-Конг и вторым фильмом компании Legendary Pictures из серии фильмов Годзилла-Конг. На неизвестный остров в Тихом океане попадает команда ученых, военных и искателей приключений. Они вторгаются во владения могучего Конга и тем самым развязывают сражение между человеком и природой. Очень скоро исследовательская миссия превращается в игру на выживание, ее участники вынуждены буквально прорубать себе путь к спасению.

Актеры: Том Хиддлстон, Сэмюэл Л. Джексон, Джон Гудман, Бри Ларсон. Режиссер: Джордан Вот-Робертс.

Фильм покажут 8 марта в новом кинотеатре «Премиум» в ТРЦ «Острова».

Любовь с ограничениями

Российская романтическая комедия режиссёра Дмитрия Тюрина. Однажды самый обычный парень Миша узнает об указе Президента России, по которому в крупных компаниях должно работать два процента людей с ограниченными возможностями. И тут в его «светлую» голову приходит идея, как воплотить свою давнюю мечту о богатой и беззаботной жизни. Не долго думая, Миша получает фиктивные медицинские документы, садится в коляску и едет на собеседование, и не куда-нибудь, а в сам «Нашгаз»! И, о чудо, им как раз не хватает одного человека до той самой квоты. Жизнь удалась! Престижная работа, большая зарплата, отличная квартира, весь мир открыт для него, только есть одно «но», одно маленькое ограничение – он должен постоянно быть в инвалидном кресле! И не просто быть в нем, он при этом еще не должен «спалиться».

Миша, попадая подряд в одну за другой нелепые ситуации, понимает, что единственное реальное место «набраться опыта» – клуб людей с ограниченными возможностями. Он вступает в него… и сразу же становится там всеобщим любимцем. Ведь в его глазах нет потухшей надежды, он оптимистичен и весел (правда, совсем не по той причине, по которой все там думают). Особенно он симпатичен Марине, очень милой и красивой девушке, которая с детства прикована к коляске. А дальше для Миши все сильно запуталось – офис, деньги, вечеринки, клуб инвалидов, ограничения, друзья, совесть, и, конечно же, любовь. Как выпутаться из этой ситуации? Как признаться всем, и особенно ей, в своей афере? И как понять, что ты действительно хочешь и чувствуешь?

Актеры: Павел Прилучный, Анна Старшенбаум, Илья Глинников, Алексей Чадов. Режиссер: Дмитрий Тюрин.

Фильм покажут 8 марта в новом кинотеатре «Премиум» в ТРЦ «Острова».

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#жизнь #отдых

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