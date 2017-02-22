На Камчатке суд оштрафовал Свидетелей Иеговы за распространение экстремистских материалов

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В Петропавловске-Камчатском суд по иску прокуратуры признал, что Свидетели Иеговы распространяли экстремистскую литературу. Религиозной организации присудили серьёзный штраф, сообщает ИА «Кам 24».

В ноябре 2016 года в дом на улице Кавказской в краевом центре, разбив окно, проникли двое силовиков. Они открыли дверь изнутри и запустили в здание два десятка оперативников МВД и ФСБ вместе с сотрудником городской прокуратуры. В это время в помещении находилось около 70 человек из числа Свидетелей Иеговы, их дети, а также приглашённые горожане. Правоохранители несколько часов проводили обыск, опрашивали присутствующих и изымали вещественные доказательства. В результате спецоперации были задержаны два человека, которые, как утверждалось, не подчинились законным требованиям оперативников. Позже в краевой прокуратуре пояснили, что стражи порядка приняли решение о «силовом входе в помещение», так как верующие не пускали их внутрь.

Основанием для обыска послужил анонимный звонок в полицию. Незнакомец рассказал, что в доме собралось много людей, вероятно, с целью распространения экстремистских материалов.

Изучив изъятые в ходе обыска видеоматериалы, местная прокуратура возбудила против свидетелей дело об административном правонарушении по статье 20.29 КоАП РФ (производство и распространение экстремистских материалов). Как выяснилось, на дисках была записана книга «Чему на самом деле учит Библия?», изданная в США. Ранее определением судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ это произведение было внесено в федеральный список экстремистских материалов. По мнению прокуратуры, в доме на улице Кавказской происходило массовое распространение запрещенного издания.

Во время разбирательства представители религиозного объединения настаивали на том, что силовики сфальсифицировали доказательства, подбросив им диски. Однако суд признал заявления верующих необоснованными, сославшись на то, что обыск проводился с понятыми. В итоге свидетелей признали виновными в административном правонарушении, а местную организацию оштрафовали на 200 тысяч рублей. Ответчики с таким решением не согласились и подали апелляцию в краевой суд.

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