В России зафиксировано массовое вымирание пчел

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Зимой 2016-2017 годов пчеловоды России отмечают рекордный рост числа погибших пчел. На некоторых территориях сезонная смертность составила 100 %. Это может привезти не только к сокращению объемов и падению качества меда, но и к снижению урожайности сельхозкультур, которые опыляются этими насекомыми, сообщает группа предприятий «Тенториум».

«Пчёлы в ульях гибнут каждую зиму. Обычно смертность составляет от 10 до 40 процентов от общего числа особей. Чем сильнее пчелиная семья, чем чище их порода, тем меньше показатели смертности, – говорит директор племенного репродуктора пчёл среднерусской (тёмной лесной) породы "Парасоль" Владимир Епишин. – Паразиты и болезни, химикаты и пестициды, изменения климата – всё это приводит к увеличению показателей смертности, и в этом году был зафиксирован рекорд».

По данным международной ассоциации COLOSS, проводящей исследования медоносной пчелы, в зимовку 2014-2015 годов средняя смертность пчел в мире составила порядка 20 %. При этом в некоторых регионах России сезонная смертность пчел превысила этот показатель в пять раз.

По словам Владимира Епишина, пасечники некоторых территорий страны остались совсем без пчел. К примеру, на территории Бардымского района Пермского края у большинства пчеловодов смертность этих насекомых приблизилась к 100 %.

Во многом благодаря пчелам урожайность таких культур, как гречиха, подсолнечник, рапс, огурцы, капуста, редис, яблоня, груша и еще порядка ста других повышается на 40-60 %. Кроме того, низкое количество пчел традиционно приводит к низкому качеству реализуемого в свободной продаже меда.

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#сельское хозяйство #экономика

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