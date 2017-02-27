В Серышевском районе иномарка влетела под КамАЗ: погибла женщина, трое пострадали

28 февраля на 13 километре автодороги Серышево – Сапроново – Новокиевский Увал столкнулись два автомобиля. По словам очевидцев, водитель Nissan-AD выехал на встречную полосу и попал под КамАз. На месте происшествия от травм скончалась женщина-пассажир легковушки 1949 года рождения.

Водитель и три пассажира 1969, 1992 и 1994 годов рождения с различными травмами доставлены в больницу.

Между тем люди сообщают, что погибшая женщина приехала в Февральск из Тынды утренним поездом. В Февральске села в такси и отправилась в Благовещенск.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека».

На территории Амурской области нарядами дорожно-патрульной службы ГИБДД 28 февраля 2017 года пресечено 494 нарушения Правил дорожного движения, в состоянии опьянения задержаны 7 водителей.

Накануне на 1 433 километре автодороги Чита – Хабаровск в Свободненском районе водитель 1961 года рождения, управляя автомобилем Lexus, не справился с управлением и наехал на леерное ограждение. В результате ДТП водитель травмирован.

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