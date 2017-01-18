Благодаря новым теплицам ООО «Тепличный» сможет сдерживать рост цен на свою продукцию

На комбинате «Тепличный» заработали новые теплицы. Просторные современные помещения построили всего за год. Это первая очередь инвестиционного проекта по модернизации комбината. На «Тепличном» говорят, что теперь смогут выращивать больше овощей и зелени и сдерживать тем самым рост цен. Корреспондент Амур.инфо поговорил с руководством и посмотрел, какие технологии применяются на предприятии.

«Комбинату 30 лет и любое оборудование имеет свой износ. Старые теплицы, во-первых, не были энергоэффективны. Во-вторых, в старых теплицах мы не могли применять новые технологии, которые позволяют выращивать овощи круглогодично. Поэтому было принято решение и разработан проект. Теплицы, которые были построены 30 лет назад, были снесены, а на их месте построены новые», – рассказывает генеральный директор ООО «Тепличный» Светлана Ким.

Новый тепличный комплекс занимает площадь 3,1 гектара. На весь проект федеральный бюджет выделил более 100 миллионов рублей, областной – 7 миллионов.

«В новых теплицах мы применяем такой метод, как интерплантинг, – поясняет Светлана Анатольевна. – Растение с момента посадки семечки работает 3-4 месяца. Но в тот момент, когда растение стареет, мы рядышком посадим новое. И они будут расти вместе. Тем самым мы добиваемся того, что не будет перерыва. На старом комбинате такой технологии не было, поэтому был большой перерыв – одно растение выросло, и мы ждем, пока вырастет другое».

Также на производстве используется технология так называемого капельного полива. «Видите, возле каждого растения в землю вставлена специальная трубочка, по которой к корню растения поступают все питательные вещества в том объеме, в котором нужно. Мы это все регулируем, – показывает Светлана Анатольевна.

«Любое растение зимой у нас привыкло спать, как и все живое. Но наша задача – получить урожай, и, чтобы его получить, у нас есть такое понятие, как досветка. То есть зимой маленький световой день, а для того, чтобы растение могло полноценно расти, ему нужно много света. Поэтому в зимние часы у нас досветка может достигать до 20 часов в сутки. Растение хочет спать, но мы говорим: «Нет, надо работать». У нас построено две трансформаторные подстанции. У нас 4,9 МВт потребление – это очень много. На старых теплицах этого было достичь невозможно», – добавляет руководитель предприятия.

Первая часть теплиц нового поколения была сдана в эксплуатацию еще в 2015 году. Помещения уже введены в эксплуатацию, и в них вовсю собирают урожай. По проекту в следующем году планируется строительство второй очереди теплиц. И тогда, по словам сотрудников, комбинат побьет свой рекорд – вместо шести гектаров защищенного грунта, которые были всегда, будет девять гектаров.

«Когда мы выйдем на свою проектную мощность, мы сможем выращивать уже круглогодично огурец. Это, конечно же, отразится на его цене. Она не будет расти, она будет зафиксирована, и наша задача – избежать резких ценовых колебаний. Это когда спрос рождает предложение. У нас не хватает огурца, и спрос формирует цены. Если у нас будет достаточное количество продукции, она будет иметь среднюю ценовую характеристику. Наша задача – чтобы цена была средней и доступной.

Вторая задача – по возможности убрать китайский огурец. Мы не против конкуренции, но мы считаем, что та продукция, которая собрана сегодня и завтра попадет в торговую сеть, она более привлекательна, нежели тот огурец, который собран неделю назад. Чтобы его привезти из Китая, пока он прошел все таможни, то этому продукту уже неделя. Наша задача – выпускать достаточное количество овощей и по оптимальной цене. С вводом новых теплиц мы все это сделаем», – комментирует Светлана Ким.

«На какой-то момент мы выпали из сегмента по ассортименту. У нас был среднеплодный огурец, сейчас мы вводим длинноплодный огурец. В 2017 году у нас в планах выращивать короткоплодный огурец похожий на корнишон. А в 2018 году мы начнем выращивать томат и, соответственно, увеличим ассортимент продукции, который поступает в торговые сети.

У нас есть стандартная линейка – это 10 видов зеленых культур. Но не все магазины берут их на реализацию. Есть кинза, которую кто-то любит, а кто-то нет. Есть несколько видов салатов, которые берут в основном рестораны.

Задача наша состоит в том, чтобы наша продукция была правильно представлена. Любые зеленые культуры – тот же салат или петрушка – это очень нежные растения, и, когда их привезли в торговую сеть, они где-то немножко замерзли, пока их разгружали. А потом тут же поставили в зал, где очень жарко, продукт, естественно, теряет свой товарный вид.

Конечно же, мы бы хотели, чтобы наша продукция хранилась правильно, тогда мы сможем увеличить ассортимент, потому что магазины много не берут. Если сразу ее не купили, то это не тот товар, который может лежать, как огурец, несколько дней. Зелень, как правило, очень быстро начинает увядать. Мы хотим, чтобы в торговых центрах наша продукция была правильно представлена, и тогда уже будем говорить об увеличении ассортимента», – выразила надежду гендиректор комбината.

На сегодняшний день ООО «Тепличный» выращивает: огурцы, салат листовой, рукколу, базилик, лук, кинзу, укроп.

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