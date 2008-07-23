В Краснодаре суд дал шесть лет колонии амурскому активисту Никитенко

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Октябрьский районный суд Краснодара приговорил амурчанина Владислава Никитенко к шести годам колонии общего режима за то, что он, проявляя неуважение к суду, оскорбил участников судебного процесса, а также применил насилие в отношении полицейского. Кроме того, скандально известный активист оштрафован на 1,2 миллиона рублей.

Как сообщает прокуратура Краснодарского края, Владислав Никитенко, будучи допущенным судом в качестве защитника подсудимого наряду с адвокатами по уголовному делу, при его рассмотрении Первомайским судом Краснодара 11 и 13 ноября 2015 года, а также в апелляционной инстанции краевого суда 10 и 14 декабря 2015 года, высказал клевету и оскорбление в адрес лиц, участвующих в отправлении правосудия, чем выразил неуважение к суду.

Также Владислав Никитенко проигнорировал требование судьи об удалении из зала судебного заседания, чем вмешался в деятельность суда и воспрепятствовал в осуществлении правосудия.

Амур.инфо сообщало, что Никитенко представлял в суде Краснодара трёх сотрудников наркоконтроля, обвиняемых в незаконном задержании и избиении подозреваемого в сбыте наркотиков. Правопомощника допустили к защите подсудимых, после чего он заявил о наличии оснований для самоотвода гособвинителя в рассмотрении этого уголовного дела. В ходатайстве Никитенко содержалась ложная и клеветническая информация, говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела.

Впоследствии Никитенко, скрывшись от органов предварительного расследования и находясь в федеральном розыске, летом 2016 года был задержан в Курске. При доставлении к следователю в Краснодар применил в отношении работника полиции насилие, ударив его кистями обеих рук, сомкнутыми в замок, в голову, нанеся полицейскому черепно-мозговую травму.

«В судебном заседании Никитенко свою вину не признал, но совокупность представленных государственным обвинителем доказательств позволила суду прийти к выводу о виновности мужчины в совершении инкриминированных ему преступлений», – сообщает прокуратура.

28 февраля суд назначил виновному 6 лет лишения свободы со штрафом в доход государства в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей. Наказание Никитенко будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Владислав Никитенко обвинялся в клевете в отношении судьи. Суд присяжных, а затем Верховный суд РФ признали его невиновным. По его словам, на него дважды возбуждались уголовные дела за оскорбление прокуроров в Комсомольске-на-Амуре, но уголовное преследование было прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления. За возможные оскорбления прокурора Республики Крым Натальи Поклонской следствие отказало в возбуждении уголовного дела в отношении него после двух лингвистических экспертиз.

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