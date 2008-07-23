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В Краснодаре суд дал шесть лет колонии амурскому активисту Никитенко

В Краснодаре суд дал шесть лет колонии амурскому активисту Никитенко
Фото: vlad-hunrider.livejournal.com

Октябрьский районный суд Краснодара приговорил амурчанина Владислава Никитенко к шести годам колонии общего режима за то, что он, проявляя неуважение к суду, оскорбил участников судебного процесса, а также применил насилие в отношении полицейского. Кроме того, скандально известный активист оштрафован на 1,2 миллиона рублей.

Как сообщает прокуратура Краснодарского края, Владислав Никитенко, будучи допущенным судом в качестве защитника подсудимого наряду с адвокатами по уголовному делу, при его рассмотрении Первомайским судом Краснодара 11 и 13 ноября 2015 года, а также в апелляционной инстанции краевого суда 10 и 14 декабря 2015 года, высказал клевету и оскорбление в адрес лиц, участвующих в отправлении правосудия, чем выразил неуважение к суду.

Также Владислав Никитенко проигнорировал требование судьи об удалении из зала судебного заседания, чем вмешался в деятельность суда и воспрепятствовал в осуществлении правосудия.

Амур.инфо сообщало, что Никитенко представлял в суде Краснодара трёх сотрудников наркоконтроля, обвиняемых в незаконном задержании и избиении подозреваемого в сбыте наркотиков. Правопомощника допустили к защите подсудимых, после чего он заявил о наличии оснований для самоотвода гособвинителя в рассмотрении этого уголовного дела. В ходатайстве Никитенко содержалась ложная и клеветническая информация, говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела.

Впоследствии Никитенко, скрывшись от органов предварительного расследования и находясь в федеральном розыске, летом 2016 года был задержан в Курске. При доставлении к следователю в Краснодар применил в отношении работника полиции насилие, ударив его кистями обеих рук, сомкнутыми в замок, в голову, нанеся полицейскому черепно-мозговую травму.

«В судебном заседании Никитенко свою вину не признал, но совокупность представленных государственным обвинителем доказательств позволила суду прийти к выводу о виновности мужчины в совершении инкриминированных ему преступлений», – сообщает прокуратура.

28 февраля суд назначил виновному 6 лет лишения свободы со штрафом в доход государства в размере 1 миллиона 200 тысяч рублей. Наказание Никитенко будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Владислав Никитенко обвинялся в клевете в отношении судьи. Суд присяжных, а затем Верховный суд РФ признали его невиновным. По его словам, на него дважды возбуждались уголовные дела за оскорбление прокуроров в Комсомольске-на-Амуре, но уголовное преследование было прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления. За возможные оскорбления прокурора Республики Крым Натальи Поклонской следствие отказало в возбуждении уголовного дела в отношении него после двух лингвистических экспертиз.

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#закон #происшествия

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Комментарии
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  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    1 час назад

    Вот это уже интересно.

  • S kak $

    S kak $
    1 час назад

    узник совести))

  • Дан

    Дан
    1 час назад

    Наконец-то! Доскакался...

  • Димко

    Димко
    54 минуты назад

    допрыгался!

  • Цунай

    Цунай
    48 минут назад

    Многие (на рабочих местах) теперь вздохнут облегчённо.

  • Лютцов

    Лютцов
    48 минут назад

    Жаль что не увидим этого дурачка в ближайшее время.

  • Махим

    Махим
    46 минут назад

    нет дыма без огня!....

  • alex 3

    alex 3
    42 минуты назад

    он туда так хотел, теперь хлебнет по полной

  • пользователь удален

    пользователь удален
    32 минуты назад

    alex 3

    он туда так хотел, теперь хлебнет по полной



    так не вступил в силу приговор то, предыдущие отменяли, этот мож еще тож отменят, нам на посмешище

  • Генрих VI

    Генрих VI
    26 минут назад

    пользователь удален

    alex 3

    он туда так хотел, теперь хлебнет по полной



    так не вступил в силу приговор то, предыдущие отменяли, этот мож еще тож отменят, нам на посмешище



    Не путайте. Отменяли не приговоры суда, а прекращали уголовное преследование на стадии расследования. Это разные вещи. Естественно, осуждённый сейчас вправе обжаловать приговор в суде вышестоящей инстанции, но что-то мне подсказывает, что при таком раскладе судебное решение останется в силе.

    Впрочем, как справедливо здесь было замечено, парень планомерно шёл к своей цели. А вообще-то в судебной психиатрии есть мудрёный термин, характеризующий такой поведенческий характер.

  • Леонид Ильич

    Леонид Ильич
    2 минуты назад

    Наконец то этого шизофреника приземлили!

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