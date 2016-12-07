Конкурс «Магия моды–2017» пройдет без традиционного дефиле

Всероссийский конкурс молодых дизайнеров одежды «Магия моды–2017», который проводится в рамках фестиваля «Арт Пространство Амур», на этот раз будет без дефиле. Конкурс в этом году станет заочным, то есть работы участников будут оценивать по фотографиям. По мнению организаторов, это по позволит участвовать и дизайнерам из других регионов, не имеющим возможности привезти свои коллекции в Благовещенск.

Традиционный фестиваль «Арт Пространство Амур» пройдет с 15 по 22 апреля. Организатором фестиваля, по традиции, является факультет дизайна и технологии Амурского государственного университета. В программу входят несколько мероприятий, в том числе и всероссийский конкурс модельеров-дизайнеров «Магия моды».

В этом году конкурс пройдет в заочном формате. В нем будут участвовать фотографии коллекций. Традиционного дефиле в этом году не состоится. «Новые форматы проведения традиционных проектов помогают увидеть и оценить возможности дальнейшего развития. В следующем году конкурс будет отмечать свое двадцатилетие», – сказали организаторы конкурса.

На конкурс представляются качественные фотоснимки готовых коллекций в цифровом формате. Участников разделят на две категории: категория Д (дебют) и категория С (студенты и молодые дизайнеры, модельеры). Коллекция должна содержать 5-7 моделей и 3-5 пар обуви. В коллекции включаются модели повседневной и нарядной одежды современного человека любого социального статуса. Каждый участник конкурса имеет право принимать участие нескольких номинациях – всего их пять.

Помимо «Магии моды», фестиваль включает в себя и другие мероприятия. Это международная конференция «Инновации в социокультурном пространстве»; конкурс курсовых и дипломных проектов по архитектуре и дизайну; выставка работ студентов и преподавателей кафедры дизайна АмГУ; мастер-классы с участием специалистов и ученых ведущих дизайнерских и архитектурных школ.

Также состоится фотоконкурс «Фокус». Его тема в этом году: «Сила природы». Лучшие работы будут определяться в пяти номинациях – животные, растения, пейзаж, человек и природа, макросъемка.

Кроме того, организаторы проведут Workshop – это форма коллективной инновационной работы на заданную тему, проектирование и создание инсталляций, творческое командное соревнование в архитектурно-дизайнерском мастерстве. Тема задания будет общей для всех групп-участников, она выдается в день мероприятия.

Помимо этого, в рамках фестиваля организуют конкурс декоративно-прикладного и монументального искусства «МАСТЕРскаЯ». На конкурс принимают работы, сделанные из стекла, керамики, дерева, металла, текстиля, а также ювелирные работы.

Традиционно пройдет и смотр-конкурс лучших произведений по архитектуре и дизайну «Профи». Конкурс проводится среди профессиональных архитекторов, дизайнеров, декораторов и художников, как отдельных авторов, так и авторских коллективов.

Впервые в рамках фестиваля «Арт Пространство Амур» пройдут городской конкурс детского рисунка «Калейдоскоп» и Fashion-workshop. «Калейдоскоп» – это конкурс для детей в возрасте от 8 до 16 лет. В нем могут участвовать работы, выполненные в живописных и графических техниках на экологическую тему.

Fashion-workshop – это конкурс fashion-эскизов, которые выполняются в цвете с передачей образности посредством графической манеры изображения. Эскизы должны нести полную информацию о форме костюма и обладать достаточной художественной выразительностью. Для конкурса выбраны три темы: эко-стиль, творческая коллекция по мотивам «Русских сезонов С. Дягилева» и fashion-образы.

Условия участия в конкурсе размещены на сайте www.amursu.ru/art, вопросы участники могут задавать на e-mail: magiya-mody@yandex.ru

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