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В Хабаровском крае военные удерживали съёмочную группу ТК «Губерния» (видео)

В Хабаровском крае военные удерживали съёмочную группу ТК «Губерния» (видео)
Фото: gubernia.com

В селе Вятском Хабаровского района на территории военного городка № 28 военнослужащие удерживали в местном магазине съемочную группу телекомпании «Губерния», прибывших сюда по редакционному заданию.

«В Вятское мы приехали снимать сюжет о коммерсанте, которая держит продуктовый магазин. По её словам, около её павильона выставили патруль из военных, а самим военнослужащим запрещают покупать у неё продукты (основные покупатели – именно военные, так как это военный городок). Якобы соседним магазином заведует кто-то из семьи военных, поэтому так пытаются обанкротить конкурента», – рассказала корреспондент «Губернии» Ксения Брониславская, которая сейчас находится на месте событий.

Приехав на место, телевизионщики увидели, что у торговой точки действительно дежурят люди в форме. Сотрудники «Губернии» успели отснять часть материала, когда появился заместитель командира по воспитательной работе воинской части и запретил вести съёмку, мотивировав это тем, что здесь – закрытая территория.

«Он пытался выхватить у оператора камеру, забрать технику пытались и другие военные. Сейчас (уже на протяжении примерно двух часов) мы находимся в магазине. Снаружи пятеро военнослужащих. Мы не рискуем выходить, чтобы не забрали камеру и флешку», – рассказала корреспондент.

В итоге сотрудники телекомпании смогли покинуть территорию военного городка лишь спустя несколько часов. Но и на КПП их заставили понервничать. «Мы ещё минут десять, наверное, в машине прождали на КПП – нас не выпускали. Почему? Не знаю, просто так – не выпускали, и все. Несколько человек окружили машину. Сейчас уже всё нормально, смогли оттуда выехать, возвращаемся назад», – рассказал телеоператор Иван Яковлев.

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#военные #Дальний Восток #происшествия #ТВ

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Комментарии
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  • Альберт Клубника

    Альберт Клубника
    1 час назад

    магазвщина

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