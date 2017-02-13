В Амурской области ищут ассистента руководителя с зарплатой в 300 тысяч рублей

Фото: Avatarko.ru

Сайт HeadHunter составил рейтинг самых дорогих вакансий за февраль в Амурской области, размещенных на hh.ru. В минувшем месяце самую большую зарплату – 300 тысяч рублей – предлагали персональному ассистенту руководителя. При этом среднее вознаграждение по области составило 35 000 рублей.

Лидер месяца значительно оторвался ото всех остальных участников ТОПа. На втором месте вдвое меньшая зарплата – 150 тысяч рублей, которую готовы платить руководителю департамента продаж и маркетинга. На третьем месте неожиданно оказался агроном – организация готова оплачивать его труд в размере от 100 до 150 тысяч рублей.

Сразу за тройкой лидеров идут вакансии директора по персоналу с зарплатой «от 100 000 рублей», начальника отдела продаж Procter&Gamble – до 120 тысяч, горного мастера – от 80 до 120 тысяч, технолога золотоизвлекательной фабрики – от 85 тысяч рублей.

Следом идут сразу две вакансии с самым большим разбросом зарплаты. Торговому представителю и коммерческому директору предлагают зарплату от 40 до 150 тысяч рублей. Замыкает ТОП–10 вакансия главного специалиста по судебному взысканию с ежемесячным доходом от 70 до 100 тысяч рублей.

«По самым высокооплачиваемым вакансиям всегда можно понять, чем богат регион или какие сферы для него наиболее значимые, – комментирует руководитель пресс-службы HeadHunter по Дальнему Востоку Софья Леонова. – Если посмотреть на предложения этого рейтинга, то видно, что точкой роста Амурской области является сфера производства».

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