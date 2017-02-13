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В Амурской области ищут ассистента руководителя с зарплатой в 300 тысяч рублей

В Амурской области ищут ассистента руководителя с зарплатой в 300 тысяч рублей
Фото: Avatarko.ru

Сайт HeadHunter составил рейтинг самых дорогих вакансий за февраль в Амурской области, размещенных на hh.ru. В минувшем месяце самую большую зарплату – 300 тысяч рублей – предлагали персональному ассистенту руководителя. При этом среднее вознаграждение по области составило 35 000 рублей.

Лидер месяца значительно оторвался ото всех остальных участников ТОПа. На втором месте вдвое меньшая зарплата – 150 тысяч рублей, которую готовы платить руководителю департамента продаж и маркетинга. На третьем месте неожиданно оказался агроном – организация готова оплачивать его труд в размере от 100 до 150 тысяч рублей.

Сразу за тройкой лидеров идут вакансии директора по персоналу с зарплатой «от 100 000 рублей», начальника отдела продаж Procter&Gamble – до 120 тысяч, горного мастера – от 80 до 120 тысяч, технолога золотоизвлекательной фабрики – от 85 тысяч рублей.

Следом идут сразу две вакансии с самым большим разбросом зарплаты. Торговому представителю и коммерческому директору предлагают зарплату от 40 до 150 тысяч рублей. Замыкает ТОП–10 вакансия главного специалиста по судебному взысканию с ежемесячным доходом от 70 до 100 тысяч рублей.

«По самым высокооплачиваемым вакансиям всегда можно понять, чем богат регион или какие сферы для него наиболее значимые, – комментирует руководитель пресс-службы HeadHunter по Дальнему Востоку Софья Леонова. – Если посмотреть на предложения этого рейтинга, то видно, что точкой роста Амурской области является сфера производства».

Просмотров всего: 1442

#работа

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Комментарии
Показать все (13) Обсудить на форуме
  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    Вот на Шимановского, 78 тоже много предлагают разных вакансий, на вкус и цвет, довольно высокооплачиваемых. К примеру, за неполный рабочий день - 18 тысяч, причем обучение бесплатное, работа легкая, образование специальное не требуется

  • S kak $

    S kak $
    2 часа назад

    На поверку вакансии с обещаниями огромной зарплаты оказываются сетевым маркетингом.

  • Sunny

    Sunny
    2 часа назад

    Ну хоть немного можно читать внимательно вакансию. Зайти в нее и посмотреть где требуется данный ассистент руководителя. Эта вакансия размещена во всех регионах, а регион работы - это западный. Господа редакторы, не пишите чушь. Кто в Амурской области готов платить 300 тыс.??? 30 то днем с огнем не найти!!!!

  • Морской человек

    Морской человек
    1 час назад

    Эти объявления висят уже с полгода точно. Сотрудников Амуринфо "отпустило" немного. Полегчало?

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    1 час назад

    Какие странные выводы сделаны про производство, не?

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Морской человек

    Эти объявления висят уже с полгода точно. Сотрудников Амуринфо "отпустило" немного. Полегчало?



    Да кто на такие копейки пойдет работать? Тем более, как сказал Медведев, безработицы у нас нет.



  • ay

    ay
    1 час назад

    Myxira

    Вот на Шимановского, 78 тоже много предлагают разных вакансий, на вкус и цвет, довольно высокооплачиваемых. К примеру, за неполный рабочий день - 18 тысяч, причем обучение бесплатное, работа легкая, образование специальное не требуется



    проститутошная?

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    1 час назад

    Интересно, сколько откликнуться на объявление типа:

    "Требуется персональный ассистент руководителя. З/п - от 100к рублей. Требования: девушка приятной, миниатюрной внешности, не сильно высокая, возраст до 25 лет, без детей, готовая к командировкам."

  • Myxira

    Myxira
    50 минут назад

    ay

    Myxira

    Вот на Шимановского, 78 тоже много предлагают разных вакансий, на вкус и цвет, довольно высокооплачиваемых. К примеру, за неполный рабочий день - 18 тысяч, причем обучение бесплатное, работа легкая, образование специальное не требуется



    проститутошная?



    Почти - сетево-маркетинговая.

  • СаняCh

    СаняCh
    17 минут назад

    удален

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    11 минут назад

    Myxira
    ay

    Myxira

    Вот на Шимановского, 78 тоже много предлагают разных вакансий, на вкус и цвет, довольно высокооплачиваемых. К примеру, за неполный рабочий день - 18 тысяч, причем обучение бесплатное, работа легкая, образование специальное не требуется



    проститутошная?



    Почти - сетево-маркетинговая.


    Сетевой и проституция есть равно? Оригинально.

  • Myxira

    Myxira
    5 минут назад

    Дмитрий1

    Сетевой и проституция есть равно? Оригинально.




    "почти" - не есть равно.

  • Евгений Волков

    Евгений Волков
    2 минуты назад

    Как-то прочитал, что требуется специалист на такую-то должность. Стало интересно. Обратился по указанному телефону. Предложили прийти в офис в здании Дома быта на Горького-50 лет Октября. Там предложили заплатить 500 рублей за то, чтобы узнать место, где имеется указанная вакансия. Оплатил, узнал, пришёл. Там ответили, что уже давно должность не вакантная. Пусть не получил работу, но зато приобрёл опыт

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