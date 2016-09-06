Благовещенец, ограбивший офис ЛДПР, примирился с партийцами

Фото: амурское управление МВД

Благовещенец, обокравший общественную приёмную отделения ЛДПР, попал под суд. В сентябре 2016 года злоумышленник, который раньше был партийным волонтёром, собрался обогатиться, похитив имущество. Он подготовился – решил, что лучше провернуть дело утром, когда никого на месте не будет. Мужчина заранее оставил открытым окно в офисе.

Около 4 часов утра он вышел из дома с двумя сумками и пошёл к приёмной. Через окно злоумышленник проник в помещение и прихватил два системных блока, два монитора, клавиатуру, компьютерную мышь, сотовый телефон, термопот, многофункциональное устройство, внешний жесткий диск, охладитель ноутбука, перфоратор в комплекте со сверлами в пластиковом чемодане. С вещами он вышел уже через дверь.

В несколько приёмов мужчина перенёс сумки с имуществом в подвал жилого дома. Общая стоимость похищенного составила 48 730 рублей.

Преступника задержали спустя пару недель. Было возбуждено уголовное дело.

Но двое потерпевших – владельцы вещей – направили ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении волонтёра. Они объяснили это тем, что тот загладил причинённый вред. Они примирились, претензий нет, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

В итоге суд постановил прекратить уголовное дело в отношении мужчины. Вещи отдали хозяевам, похитителю же вернули две сумки, в которых он вещи уносил.

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