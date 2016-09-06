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Благовещенец, ограбивший офис ЛДПР, примирился с партийцами

Благовещенец, ограбивший офис ЛДПР, примирился с партийцами
Фото: амурское управление МВД

Благовещенец, обокравший общественную приёмную отделения ЛДПР, попал под суд. В сентябре 2016 года злоумышленник, который раньше был партийным волонтёром, собрался обогатиться, похитив имущество. Он подготовился – решил, что лучше провернуть дело утром, когда никого на месте не будет. Мужчина заранее оставил открытым окно в офисе.

Около 4 часов утра он вышел из дома с двумя сумками и пошёл к приёмной. Через окно злоумышленник проник в помещение и прихватил два системных блока, два монитора, клавиатуру, компьютерную мышь, сотовый телефон, термопот, многофункциональное устройство, внешний жесткий диск, охладитель ноутбука, перфоратор в комплекте со сверлами в пластиковом чемодане. С вещами он вышел уже через дверь.

В несколько приёмов мужчина перенёс сумки с имуществом в подвал жилого дома. Общая стоимость похищенного составила 48 730 рублей.

Преступника задержали спустя пару недель. Было возбуждено уголовное дело.

Но двое потерпевших – владельцы вещей – направили ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении волонтёра. Они объяснили это тем, что тот загладил причинённый вред. Они примирились, претензий нет, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

В итоге суд постановил прекратить уголовное дело в отношении мужчины. Вещи отдали хозяевам, похитителю же вернули две сумки, в которых он вещи уносил.

Просмотров всего: 406

#закон #происшествия

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Комментарии
Показать все (8) Обсудить на форуме
  • Старший в классе

    Старший в классе
    2 часа назад

    Самое интересное что этот вор, член ЛДПР, удивительно почему СМИ об этом не знают)

  • Сергей Труш

    Сергей Труш
    2 часа назад

    Старший в классе

    Самое интересное что этот вор, член ЛДПР, удивительно почему СМИ об этом не знают)



    Самое удивительное, что ВОРЫ во власти, члены партии "Единая Россия", удивительно, почему СМИ об этом не говорят?

    В новости указано волонтёр ЛДПР, внимательнее читай. он газеты распространял.

  • MbIcли вcлyx

    MbIcли вcлyx
    2 часа назад

    Старший в классеСамое интересное что этот вор, член ЛДПР, удивительно почему СМИ об этом не знают)


    Текст-то прочитал или лишь бы пукнуть?

  • Старший в классе

    Старший в классе
    1 час назад

    Сергей Труш

    Старший в классе

    Самое интересное что этот вор, член ЛДПР, удивительно почему СМИ об этом не знают)



    Самое удивительное, что ВОРЫ во власти, члены партии "Единая Россия", удивительно, почему СМИ об этом не говорят?

    В новости указано волонтёр ЛДПР, внимательнее читай. он газеты распространял.



    Волонтёр ЛДПР, естественно не указали его членство, хотя стоило бы..

    Серега, или можешь поведаешь как это на самом деле было?

  • Старший в классе

    Старший в классе
    1 час назад

    MbIcли вcлyx

    Старший в классе

    Самое интересное что этот вор, член ЛДПР, удивительно почему СМИ об этом не знают)



    Текст-то прочитал или лишь бы пукнуть?


    Прочитал, а тебя уже Серега поднапрег коменты писать?

  • Просто Дима

    Просто Дима
    1 час назад

    Интересно получилось! Ворюга с ворюгой всегда общий язык найдут

  • СаняCh

    СаняCh
    19 минут назад

    Меня одного смутил факт наличия у Труша в офисе перфоратора?)

    Решил естественным путём партию расширять?) Вас клоунов не понять

  • mikey007

    mikey007
    8 минут назад

    Удивительный тема едротроллей интерес вызывает, ааааа про воровство

    тогда понятно

    надо было ему офис ЕР грабить

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