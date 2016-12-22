В Благовещенске пройдет первая лекция и воркшоп Центра прикладной урбанистики

Появившийся недавно в Благовещенске Центр прикладной урбанистики (ЦПУ) проводит первые мероприятия – тематическую лекцию и воркшоп. Они состоятся в субботу, 4 марта, в подвале областного краеведческого музея и будут бесплатными. Участники смогут обсудить развитие городской среды силами инициативных горожан при взаимодействии с властью и бизнесом.

ИА «Амур.инфо», сообщало про объединение активистов в Центр прикладной урбанистики. «Это сообщество экспертов и практиков, объединенных целью улучшить городскую среду. Среди них могут быть архитекторы, социологи, журналисты, художники, спортсмены, городские активисты, представители сообществ и клубов по интересам и все те, кому не безразличен город и его развитие», – рассказал благовещенский активист Игорь Кольцов.

Такие центры занимаются проектами, которые вносят позитивные изменения в городскую среду. Их масштабы различны – от обновления остановок или стрижки кустов в жилом районе до создания бренда целого города. На сегодня ЦПУ успешно развивается в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске. На Дальнем Востоке – во Владивостоке, Хабаровске.

4 марта состоится первое официальное мероприятие ЦПУ в Благовещенске. Лекция в арт-подвале Амурского областного краеведческого музея начнется в 14 часов, ее тема – «Город как место действия». В 15:30 начнется воркшоп – «Социальное проектирование общественных пространств на примере «Подвал-04».

Предварительно, в мероприятии примут участие около 40 человек – активная молодежь, представители городских сообществ, бизнеса. Приглашены представители администрации города Благовещенска. Посетить мероприятие может любой желающий.

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