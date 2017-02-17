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Участница «кровавого» конфликта в клубе: незнакомка разбила мне лоб бокалом

Участница «кровавого» конфликта в клубе: незнакомка разбила мне лоб бокалом
Фото: geometria.ru

В редакцию ИА «Амур.инфо» обратилась свидетельница происшествия в клубе «Тропикана» – там конфликт девушек закончился кровопролитием. В полиции сообщали, что одна из них поранила руку и написала заявление. Очевидица случившегося же говорит – сделала она это, разбив бокал о голову другой участницы конфликта. По словам людей, пострадавшая недоумевает, почему возникла такая агрессия. Девушке наложили десяток швов, она готовится судиться.

«В "Тропикане" у нас был корпоратив. Конфликт возник… я даже не могу сказать, из-за чего. Какая-то незнакомая девушка попросила мою подругу зайти в туалет. Та была с улыбкой на лице, я думала, там доброжелательно всё – они зашли. Неожиданно она взяла подругу за руку и разбила об ее лоб бокал из-под виски – бокал разбился вдребезги. Выпившая была. В ночном клубе все нетрезвые, согласитесь», – говорит свидетельница.

Она отмечает, что эту агрессивную девушку пострадавшая не знает. И теперь готовится подать документы в суд – хочет, чтобы человек объяснил, почему он так поступил, чтобы понёс наказание.

«Подруга моя говорит, что перебрала в голове события того вечера, что могло послужить толчком… Мы все фотографировались коллективом, там сзади люди ходили, мы просили их отойти… Нормально просили. И всё», – рассказывает благовещенка.

Пострадавшую девушку после происшествия увезли на скорой помощи, нападавшую доставили в отделение. Крови было очень много – люди говорят, агрессорша сама испугалась и пряталась в мужском туалете.

«В связи с этим полиция и сообщала, что от неё поступило заявление. А от второй девушки как могло поступить заявление, если она лежала под наркозом? Её зашивали на операционном столе. Сейчас ходит в травмпункт на перевязку. 1 марта – первый день как бинты сняли, чтобы оформить документы на медицинскую экспертизу. Заявление в полицию подруга подала на второй день после случившегося. В первый день, когда была операция, она попросила её не трогать. Повреждён не только лоб, осколки впились в голову. Слава богу, что нет сотрясения и что не задеты глаза! Но одних швов – около 10. А то, что у зачинщицы рука порезанная, так ничего удивительного – она же разбила бокал!» – рассказала Амур.инфо свидетельница.

Пострадавшая собирается нанять адвоката и довести дело до суда. Хочет, чтобы та возместила ущерб, так как, возможно, в будущем девушке понадобится не одна косметическая операция.

Просмотров всего: 2452

#закон #криминал #происшествия

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Комментарии
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  • пользователь удален

    пользователь удален
    2 часа назад

    агрессивные ... стаи, по-другому не скажешь

  • Indeets

    Indeets
    2 часа назад

  • Oldlord

    Oldlord
    2 часа назад

    А где версия прекрасной незнакомки?

  • Бодрячок

    Бодрячок
    2 часа назад

    Корпоратив в тропикано? Чтоза фирма такая, которая совсем себя не уважает, лучше бы у мусорных баков отметили и то, престежнее было.

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    1 час назад

    а лучше в Швейк :))

  • Туж2

    Туж2
    1 час назад

    блин вот если бокал лбом кАнешно была бы интрига, а так...

  • ЛайКа

    ЛайКа
    42 минуты назад

    жизньжизниьжизнь

    а лучше в Швейк :))



    +++ Там интереснее, там могут и подстрелить, а тут только порезали

  • РАМ

    РАМ
    37 минут назад

  • Светлица

    Светлица
    5 минут назад

    Первый ужас - это корпоратив в тропикане , это нечто , а второй ужас , что 10 швов . Канеш пусть эта чумардосная агрессорша из мужского туалета пол жизни своей оплачивает пострадавшей пластические операции

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