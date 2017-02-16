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Сегодня, 14:06 0

В Кузбассе 11-летний мальчик погиб, сорвавшись с крыши заброшенного завода

В Кузбассе 11-летний мальчик погиб, сорвавшись с крыши заброшенного завода
Фото: vse42.ru

В Ленинске-Кузнецком (Кемеровская область) на территории заброшенного завода днём 28 февраля прохожий обнаружил тело одиннадцатилетнего школьника с травмами, полученными при падении с высоты. Об этом пишет VSE42.Ru.

По предварительной информации следствия, после занятий в школе мальчик вместе со своим товарищем пришёл на территорию бывшего завода. Друзья залезли на крышу заброшенного объекта, и один из них, сорвавшись, упал с 25-метровой высоты. На крики второго подростка, ставшего свидетелем падения товарища, прибежал проходивший мимо местный житель.

Сейчас сотрудники Следственного управления СК РФ по региону выясняют обстоятельства трагедии. Отмечается, что семья, в которой воспитывался погибший мальчик, характеризуется положительно. Следствие выясняет, кому принадлежит здание, было ли там ограждение и предупреждающие об опасности знаки.

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#дети #происшествия

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