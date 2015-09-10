Соревнования «Железный человек» перенесли на 4-5 марта

Тринадцатое по счету зимнее двоеборье «Железный человек» состоится в Благовещенске 4-5 марта в районе Амурской, 1. Изначально озвучивались даты 25 и 26 февраля, но соревнования решили перенести. Парад открытия турнира запланирован на 4 марта на 12:30.

На соревнования соберутся около 100 спортсменов из Хабаровска, Комсомольска-на-Амуре, Владивостока, Благовещенска и других городов и районов Амурской области. Также на мероприятии традиционно будут присутствовать гости из КНР. Зимнее двоеборье включает в себя заплыв в холодной воде реки Зеи, а затем бег на определенную дистанцию по снегу.

Как рассказывают организаторы, зимнее двоеборье является уникальным видом спорта, который больше нигде в России не практикуется, им занимаются только в Благовещенске. Этот вид спорта члены федерации «Аквайс-спорт» придумали сами, увидев нечто подобное в Китае. За рубежом это больше похоже на народное развлечение: люди проплывают одну дистанцию, затем пробегают другую, а в конце скатываются с ледяной горки.

Организаторы мероприятия сократили соревнования до двоеборья и ужесточили правила, чтобы сделать состязания более спортивными, сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

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