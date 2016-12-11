Дальний Восток будет развиваться в туристическом направлении

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Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) планирует в ближайшее время создать совместно с азиатскими инвесторами фонд для реализации проектов в сфере туризма, сообщил РИА Новости глава ФРДВ Алексей Чекунков в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

«В ближайшее время мы планируем создание фонда, который мы запустим с крупными партнерами из туристической отрасли. Это крупная азиатская семья, которая владеет, в частности, мировой сетью отелей "Шангри-Ла". Общий объем их активов порядка 30 миллиардов долларов. Совместно с ними и китайской компанией China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) мы договорились создать фонд для инвестиций в инфраструктуру и строительство. Таким образом, в основном в этом фонде будут частные деньги, в том числе китайские деньги компании CSCEC», — сообщил глава фонда.

Размер инвестиционного фонда составит один миллиард долларов.

Алексей Чекунков сообщил, что в данный момент идет отбор проектов для инвестиций, в том числе и туристических проектов. Одним из таких может стать трасса на горнолыжном курорте «Холдоми» в Хабаровском крае. Предлагается выдача субсидий курорту в целях развития горнолыжных склонов.

«Смотрим проекты в рамках развития города Комсомольск-на-Амуре. Сахалин сам по себе достаточно обеспечен ресурсами, поэтому он за свой счет, а также за счет региональных корпораций будет развивать туристические объекты. Сахалин вполне конкурентоспособный в мировом масштабе, особенно с учетом того, что Азия небольшая, там очень близко японцы, корейцы, китайцы уже лыжи освоили. Так что Сахалин имеет очень большие перспективы развития горнолыжных курортов», — отметил глава ФРДВ Алексей Чекунков.

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#Дальний Восток #туризм

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