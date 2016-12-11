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Сегодня, 13:49 10

Дальний Восток будет развиваться в туристическом направлении

Дальний Восток будет развиваться в туристическом направлении
Фото: russianfareast-news.ru

Фонд развития Дальнего Востока (ФРДВ) планирует в ближайшее время создать совместно с азиатскими инвесторами фонд для реализации проектов в сфере туризма, сообщил РИА Новости глава ФРДВ Алексей Чекунков в кулуарах Российского инвестиционного форума в Сочи.

«В ближайшее время мы планируем создание фонда, который мы запустим с крупными партнерами из туристической отрасли. Это крупная азиатская семья, которая владеет, в частности, мировой сетью отелей "Шангри-Ла". Общий объем их активов порядка 30 миллиардов долларов. Совместно с ними и китайской компанией China State Construction Engineering Corporation (CSCEC) мы договорились создать фонд для инвестиций в инфраструктуру и строительство. Таким образом, в основном в этом фонде будут частные деньги, в том числе китайские деньги компании CSCEC», — сообщил глава фонда.

Размер инвестиционного фонда составит один миллиард долларов.

Алексей Чекунков сообщил, что в данный момент идет отбор проектов для инвестиций, в том числе и туристических проектов. Одним из таких может стать трасса на горнолыжном курорте «Холдоми» в Хабаровском крае. Предлагается выдача субсидий курорту в целях развития горнолыжных склонов.

«Смотрим проекты в рамках развития города Комсомольск-на-Амуре. Сахалин сам по себе достаточно обеспечен ресурсами, поэтому он за свой счет, а также за счет региональных корпораций будет развивать туристические объекты. Сахалин вполне конкурентоспособный в мировом масштабе, особенно с учетом того, что Азия небольшая, там очень близко японцы, корейцы, китайцы уже лыжи освоили. Так что Сахалин имеет очень большие перспективы развития горнолыжных курортов», — отметил глава ФРДВ Алексей Чекунков.

Просмотров всего: 282

#Дальний Восток #туризм

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Комментарии
Показать все (10) Обсудить на форуме
  • буда

    буда
    3 часа назад

    Опять про нашу супер горнолыжную базу в Натальино забыли. Попросил бы Губернатор денег на дострои. Дело не хитрое,берём яркие краски, рисуем красивую картинку и вот все готово. Теперь бежим и просим денег.

  • СаняCh

    СаняCh
    2 часа назад

    Не скажу за все ДВ, но вот то что Амурская область будет туристической- это здорово. Глупо не делать тур зону с границей самого большого по населению государства

  • Витком

    Витком
    1 час назад

    Это китайцы решили, а не мы

  • жекА-жекА

    жекА-жекА
    1 час назад

    СаняCh

    Не скажу за все ДВ, но вот то что Амурская область будет туристической- это здорово. Глупо не делать тур зону с границей самого большого по населению государства



    Может вы знаете, какие туристические объекты будут строить в Амурской области? Реально строить, а не как сейчас на бумаги. Сейчас туристам в Амурской области не чем заняться, не чего посмотреть. Единственное, что к нам потянуло китайских туристов это падение рубля.

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    1 час назад

    СаняChНе скажу за все ДВ, но вот то что Амурская область будет туристической- это здорово. Глупо не делать тур зону с границей самого большого по населению государства


    Че у вас в конторе поумнее никого нет?)))) Всех туристов в Натальино, на осмотр достопримечательностей.

  • СаняCh

    СаняCh
    1 час назад

    ВиткомЭто китайцы решили, а не мы


    Да хоть папа римский, лиж бы развивалась область. Хотя Китай вряд ли может что то решить

  • Хмык

    Хмык
    1 час назад

    Пока что Дальний Восток развивается в трех направлениях. Одно направление чисто мужское, второе чисто женское и третье то, что сзади.

  • икс7

    икс7
    51 минута назад



    Дальний Восток будет развиваться в туристическом направлении



    ​когда будет?

  • Жека

    Жека
    49 минут назад

    Таким образом, в основном в этом фонде будут частные деньги, в том числе китайские деньги


    В основном кто-то бабла с китайских инвесторов срубит и на этом дело зависнет...

  • СаняCh

    СаняCh
    13 минут назад

    Либераст-боты, ответь, что плохого в том чтобы федерация нам обустраивала турзону? Вот просто сказочные эксперты. Лучше пусть эти деньги в нашу область инвестируют, чем в какую нибудь Чечню

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