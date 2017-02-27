В США пенсионер врезался на машине в толпу подростков (видео)

Фото: youtube.com

ЧП в американском штате Алабама: автомобиль протаранил толпу во время праздничного шествия на карнавале Марди Гра в местечке Галф Шорс. Это случилось во вторник, 28 февраля. Видео с места происшествия опубликовал телеканал Fox News, передаёт «Лента.ру».

В результате инцидента травмы получили одиннадцать человек, трое из них находятся в критическом состоянии. Сразу после случившегося все праздничные мероприятия были прерваны. На месте происшествия работают полицейские и медики.

По данным телеканала Fox 10, все пострадавшие – подростки в возрасте от 12 до 17 лет. Полиция уже установила, что за рулём находился 73-летний мужчина. Версия о том, что наезд был преднамеренный, маловероятна, отмечают полицейские. Также, по их данным, признаков того, что находящийся за рулём мужчина был в алкогольном или наркотическом опьянении, нет.

Марди Гра (Mardi Gras) – «жирный вторник», праздник, являющийся на Западе аналогом Масленицы. Отмечается в ряде франкоговорящих стран и регионов мира. В США самые массовые и пышные празднования проходят в Новом Орлеане.

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