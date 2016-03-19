Подземные толчки потревожат Амурскую область в марте

Фото: www.meteovesti.ru

В марте в Амурской области будет ветреная и неустойчивая погода с большой вероятностью циклонов. Они принесут шквальный ветер и сильные осадки, перепады температур и гололед. Также возможны подземные толчки в соседнем Китае, отголоски которых дойдут и до Амурской области, а именно – до ее приграничных районов.

По информации амурского управления МЧС, наиболее сильно толчки будут ощущаться на севере Приамурья в поселке Юктали Тындинского района.

В целом, согласно статистическим данным, за последние 12 лет в марте на территории Приамурья 10 раз ощущались сейсмические толчки. Эпицентры землетрясений регистрировались на территории Амурской области и на территории Якутии.

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#МЧС #природа

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