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Сегодня, 13:28 3

Подземные толчки потревожат Амурскую область в марте

Подземные толчки потревожат Амурскую область в марте
Фото: www.meteovesti.ru

В марте в Амурской области будет ветреная и неустойчивая погода с большой вероятностью циклонов. Они принесут шквальный ветер и сильные осадки, перепады температур и гололед. Также возможны подземные толчки в соседнем Китае, отголоски которых дойдут и до Амурской области, а именно – до ее приграничных районов.

По информации амурского управления МЧС, наиболее сильно толчки будут ощущаться на севере Приамурья в поселке Юктали Тындинского района.

В целом, согласно статистическим данным, за последние 12 лет в марте на территории Приамурья 10 раз ощущались сейсмические толчки. Эпицентры землетрясений регистрировались на территории Амурской области и на территории Якутии.

Просмотров всего: 1272

#МЧС #природа

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Комментарии
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  • Дядя из мяса

    Дядя из мяса
    3 часа назад

    главное чтобы наземные толчки работали

  • Морской человек

    Морской человек
    1 час назад

    Ещё никто в мире не смог предсказать землетрясения. Лишь Амурское управление МЧС смогло. Браво! Нобелевская премия гарантирована!

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    1 час назад

    Морской человек

    Ещё никто в мире не смог предсказать землетрясения. Лишь Амурское управление МЧС смогло. Браво! Нобелевская премия гарантирована!



    Говорится про возможность толчков в Китае и отголоски их у нас. "Возможность" не равно "точно будут". И землетрясения предсказывать можно, а толку?

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