CNN: Трамп считает КНДР главной угрозой для США, а Ким Чен Ына – сумасшедшим

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Президент США Дональд Трамп назвал Северную Корею главной угрозой для Соединённых Штатов. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителя американской администрации, передаёт ТАСС.

По словам источника телеканала, глава Белого дома убеждён, что именно КНДР представляет «наибольшую непосредственную угрозу» для Вашингтона. Собеседник CNN также отметил, что Трамп во время прошедшей 27 февраля встречи с представителем властей КНР призвал того работать над решением северокорейской проблемы.

Глава Белого дома Дональд Трамп не исключает, что глава КНДР Ким Чен Ын имеет серьёзные проблемы с психикой. По словам источника, такое предположение Трамп сделал, отвечая на вопрос: «Безумен ли Ким Чен Ын, или он просто умён и хороший стратег?». Президент США предположил, что его коллега из Северной Кореи «может быть сумасшедшим».

По данным пресс-службы Госдепартамента, член Госсовета КНР Ян Цзечи во время визита в Вашингтон обсудил во вторник с госсекретарём США Рексом Тиллерсоном вопросы экономического сотрудничества Соединённых Штатов и Китая, а также ядерную программу Пхеньяна.

Китайский МИД ранее сообщил, что в понедельник Ян Цзечи встретился с Трампом. Американский лидер, в частности, призвал усиливать сотрудничество между двумя странами и контакты на высоком уровне. Член Госсовета КНР в свою очередь подчеркнул, что Пекин намерен активизировать взаимодействие с Вашингтоном «на основе соблюдения принципов неконфликтности, взаимного уважения и обоюдно выигрышного сотрудничества».

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#политика #США

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