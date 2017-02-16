На месте схода вагонов на ЗабЖД восстановили движение поездов

К 1 марта 2017 года восстановлено движение по второму пути перегона Атамановка – Кручина Читинского региона Забайкальской железной дороги. Как сообщало ИА «Амур.инфо», во вторник, 28 февраля, в Забайкальском крае сошли с рельсов 25 грузовых вагонов. Из-за схода был задержан пассажирский поезд № 391 Благовещенск – Чита.

В работах по ликвидации последствий происшествия были задействованы восстановительные поезда со станций Чита, Борзя и Шилка.

На место происшествия выезжало руководство Забайкальской железной дороги. В ОАО «РЖД» действовал оперативный штаб по координации восстановительных работ.

В результате схода были задержаны пассажирские поезда № 391 Благовещенск – Чита, № 43 Хабаровск – Москва, № 601 Приаргунск – Чита и пригородный поезд № 6011 Чита – Карымская. В целях организации комфортных условий нахождения пассажиров в подвижном составе во время временной задержки поездов по станции Карымская для них было организовано бесплатное питание. В вагонах поддерживался оптимальный температурный режим.

Забайкальской железной дорогой при поддержке администрации города Читы была организована доставка пассажиров задержанных поездов в Читу. Для отправки по маршруту следования пассажиров поезда № 43 Хабаровск – Москва сформирован состав из 10 вагонов, который отправился из Читы 28 февраля в 10:16 московского времени. ОАО "РЖД" принимает все возможные меры для его скорейшего ввода в график движения, сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги.

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