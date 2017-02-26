В массовой драке в центре Благовещенска участвовали жители Якутии

Полицейские установили участников инцидента в Благовещенске в ночь на 26 февраля. Как сообщало ИА «Амур.инфо», толпа избила молодого человека на перекрёстке улиц Ленина и Шевченко.

Мужчина получил травмы и находится в больнице. По факту причинения гражданину телесных повреждений возбуждено уголовное дело. По словам очевидцев, всё происходило прямо на дороге. В это время на перекрёстке стояли машины, водители наблюдали за происходящим. Никто из них не предпринял попытку остановить драку.

Как сообщает амурское управление МВД, полицейские установили круг лиц, участвовавших в инциденте. Это местные жители и жители Республики Саха (Якутия).

Проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего. В ходе дознания будет установлена степень вины каждого из участников конфликта.

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