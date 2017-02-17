Жители амурского села Садовое страдают от выбросов котельной

Жители села Садовое Тамбовского района жалуются на работу котельной. По их словам, уже не первую зиму из трубы идет очень грязный дым, который оседает на всё вокруг. При этом котельная находится в самом центре села, рядом – школа, клуб, неподалеку детский сад и общежитие.

«Раньше у нас котельная работала на мазуте, но года три назад ее переоборудовали под уголь, – рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» житель Садового. – До этого проблем с дымом не было. Однако несколько последних зим ситуация всё хуже и хуже. Всё вокруг черное, даже дети из школы приходят испачканные».

Осенью 2016 года – в начале отопительного сезона – жители села собирали подписи для того, чтобы решить проблему с грязным дымом.

В администрации Тамбовского района признали, что проблема с котельной в селе Садовом существует. «Действительно, в связи с дефицитом топлива, котельную перевели на уголь, и это неизбежно влечет проблемы: угольная пыль, зола, – рассказал первый заместитель главы Тамбовского района Александр Злобин. Мы стремимся их минимизировать. Летом 2017 года, после окончания отопительного сезона, на этой котельной поставят золоуловители. Но на 100 % это, конечно, проблему не решит».

Александр Васильевич добавил, что вывести котельную за пределы села нереально – у района нет таких средств. Можно и нужно проводить профилактические мероприятия – усилить ограждения мест хранения угля, сажать деревья. Но, по словам первого заместителя, только перевод котельной на газ сможет полностью решить проблему с загрязнением.

В природоохранной прокуратуре Амурской области корреспонденту ИА «Амур.инфо» сообщили, что в 2016 году им поступал депутатский запрос по поводу работы котельной. Было установлено, что в том же году внеплановую проверку уже проводило областное управление Роспотребнадзора, в ходе которой были выявлены нарушения. У предприятия отсутствовали лабораторные исследования в зоне влияния выброса проект санитарно-защитной зоны. Эти нарушения должны были устранить до 1 сентября 2016 года.

Редакция ИА «Амур.инфо» направила запрос в управление Роспотребнадзора, чтобы узнать, устранили их или нет.

Просмотров всего: 283

#ЖКХ

распечатать