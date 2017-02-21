ЛГБТ-активисты подали в суд на мэра Биробиджана за отказ согласовать гей-парад

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Биробиджанский суд принял к производству административный иск от сторонников проведения гей-парада в столице Еврейской автономной области. Об этом сообщили ИА «Дейта» в суде ЕАО. Трое заявителей просили суд признать незаконным отказ мэрии Биробиджана согласовать гей-парад в форме шествия и митингов.

В заявлении отмечается, что в январе истцы подали биробиджанскому мэру уведомления о проведении трёх публичных мероприятий. Одно из них – митинг с призывом к соблюдению конституционного права сексуальных и гендерных меньшинств на свободу мирных собраний в России. Митинг был запланирован на 6 февраля 2017 года на площади Дружбы, предполагалось, что участие в нём примут около 300 человек. В этот же день активисты планировали провести шествие по улицам областного центра, после которого хотели провести митинг против запрета на усыновление российских детей-сирот иностранными однополыми парами.

Заявители получили от мэра Биробиджана уведомление об отказе в согласовании проведения всех трёх мероприятий. Градоначальник сослался на законодательство о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.

Административные истцы, в свою очередь, сочли действия мэра незаконными, поскольку они нарушают конституционное право собираться мирно, без оружия, проводить собрания, митинги и демонстрации, шествия и пикетирование, а также федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях».

Суд вынес определение о принятии административного иска к производству. Дата рассмотрения дела пока не определена.

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