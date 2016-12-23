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Сегодня, 11:10 9

В Благовещенске произошли сразу два порыва на водоводе

В Благовещенске произошли сразу два порыва на водоводе

В среду, 1 марта, в Благовещенске произошли две коммунальные аварии в разных частях города. Первый порыв случился на водоводе в районе перекрестка Ленина – Театральная. Как стало известно Амур.инфо, водоснабжение отключено в школе № 5 и в двух жилых домах по адресам: улица Театральная, 14 и 14А.

Вторая авария зафиксирована по адресу: Горького, 163. По информации Амур.инфо, водоснабжение у потребителей в этом районе не отключено. На месте работает комиссия, состоящая из руководителей АКС.

Получить официальную информацию от Амурских коммунальных систем корреспонденту Амур.инфо не удалось. Пресс-секретарь находится в отпуске. В приемной руководителя АКС сообщили, что, кроме пресс-службы, никто не уполномочен комментировать ситуацию, и бросили трубку.

В пресс-службе мэрии проинформировали, что начальные классы школы № 5 отпущены домой. У остальных учеников первой смены сокращены уроки. Во второй смене занятий не будет, для детей организована экскурсионная программа.

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#ЖКХ

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Комментарии
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  • володька

    володька
    1 час назад

    ......ситуацию, и бросили трубку. а зачем писать что бросили трубку???? после слова ситуацию нужно было поставить точку и закончить новость))))))

  • jackal

    jackal
    1 час назад

    Пресс-секретарь ушел в отпуск и жизнь в АКС остановилась!

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    1 час назад

    Весь форс-мажор, а это именно он и есть, решается в рабочем порядке. Последствия прорывов будут устранены в кратчайшие сроки.

  • ПшёлТы

    ПшёлТы
    1 час назад

    Готовьтесь, граждане: коммунальные системы города в наиветчайшем состоянии, скоро аварии будут каждый день и в разных местах. Потому, что ничего не обновляется, только затычки ставим.

  • vertex

    vertex
    1 час назад

    ПшёлТы

    Готовьтесь, граждане: коммунальные системы города в наиветчайшем состоянии, скоро аварии будут каждый день и в разных местах. Потому, что ничего не обновляется, только затычки ставим.



    Затычки ставят те немногие работяги, которых не сократили и которые за копейки горбатятся на авариях.

    Гнать нужно таких руководятлов - управленцев с кучей конторских шушер.

    Куда уходят деньги населения?

    И что это за фекалоид такой, что кроме пресс - службы не может. В отпуск ушла, начальство назначило того, кто за нее принимает дела и работает дальше. Еще в каждой засраной управляйке, состоящей из одного кабинета и трех калек пресс - службу создайте. Вам простые люди деньги немалые платят, горбатясь на двух - трех работах, чтобы за барыжные тарифы и цены все платежки заплатить, за Ваш бардак в ЖКХ по области и потери воды и теплоносителя. За кучу дармоедов в управлении.

  • Старший в классе

    Старший в классе
    38 минут назад

    Обычное дело прорыв труб! Хоть новые, хоть старые, с нашими климатическими условиями всегда такое будет. В якутии каждый день такое..

    На улицах танки ломаются, а тут трубы

  • vertex

    vertex
    29 минут назад

    СНиПы и прочая документация для баранов разрабатывались? Или для едротролля из администрации?

  • Bonyfacii

    Bonyfacii
    26 минут назад

    именно бросили! А не положили. И точка))))

  • ММС

    ММС
    1 минута назад

    Все еще только начинается...

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