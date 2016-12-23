В Благовещенске произошли сразу два порыва на водоводе

В среду, 1 марта, в Благовещенске произошли две коммунальные аварии в разных частях города. Первый порыв случился на водоводе в районе перекрестка Ленина – Театральная. Как стало известно Амур.инфо, водоснабжение отключено в школе № 5 и в двух жилых домах по адресам: улица Театральная, 14 и 14А.

Вторая авария зафиксирована по адресу: Горького, 163. По информации Амур.инфо, водоснабжение у потребителей в этом районе не отключено. На месте работает комиссия, состоящая из руководителей АКС.

Получить официальную информацию от Амурских коммунальных систем корреспонденту Амур.инфо не удалось. Пресс-секретарь находится в отпуске. В приемной руководителя АКС сообщили, что, кроме пресс-службы, никто не уполномочен комментировать ситуацию, и бросили трубку.

В пресс-службе мэрии проинформировали, что начальные классы школы № 5 отпущены домой. У остальных учеников первой смены сокращены уроки. Во второй смене занятий не будет, для детей организована экскурсионная программа.

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