Кузбассовцы ограбили женщину, натравив на неё стаффордширского терьера

Фото: Nnm.me

Жители кузбасского Прокопьевска натравили на 36-летнюю женщину стаффордширского терьера, чтобы завладеть её деньгами. На украденные средства злоумышленники планировали купить спиртное и продолжить веселье по случаю дня рождения. Об этом сообщает VSE42.Ru.

Незадолго до ограбления двое ранее судимых молодых людей в возрасте 21 года и 23 лет отмечали день рождения, в какой-то момент у них закончился алкоголь, а денег на новую выпивку не было.

Тогда подвыпившие кузбассовцы решили ограбить знакомую. Для устрашения они взяли с собой бойцовую собаку породы стаффордширский терьер. Один из мужчин схватил женщину за капюшон и потащил её за дом, там уже вместе с подельником он потребовал у потерпевшей деньги. Та ответила отказом. Тогда пьяные приятели повалили её на землю и начали избивать ногами, после чего натравили на свою жертву агрессивного стаффа. Когда пёс зубами вцепился в женщину, несчастная отдала нападавшим 500 рублей (всё, что у неё было) и мобильный телефон.

В отношении нападавших возбуждено уголовное дело по статье 162 УК РФ «Разбой». Им грозит до десяти лет лишения свободы.

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