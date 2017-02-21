Глава амурской полиции поручил проверить Новорайчихинск

Фото: Новорайчихинск, 2012 год

Начальник амурского управления МВД России Николай Аксёнов 1 марта направил в посёлок Новорайчихинск группу сотрудников областного аппарата – из числа руководителей различных подразделений ведомства. Глава потребовал досконально разобраться в сложившейся ситуации в посёлке. Как сообщало ИА «Амур.инфо», депутат, директор Новорайчихинского детского дома № 16 Оксана Сузько в «Простых вопросах» рассказала, что Новорайчихинск погружается в криминальную тьму.

Жительница посёлка поделилась, что на протяжении нескольких лет в Новорайчихинске царит беспредел, а люди порой даже не видят смысла обращаться в полицию. Драки, грабежи случаются среди бела дня. Депутат Совета народных депутатов посёлка Прогресс и сама недавно стала жертвой хулиганов – угрожая ей топором, у неё пытались украсть собаку.

Полицейским предстоит провести встречу с местными жителями, проверить организацию работы отделения МВД России «Райчихинское», в частности, пункта полиции пгт Прогресс, в чьём ведении – по линии уголовного розыска, участковых, следствия и дознания, учётно-регистрационной дисциплины и других направлений – находится Новорайчихинск. О проверке сообщила пресс-служба амурского управления МВД.

Программа с участием Оксаны Сузько опубликована на сайте Амур.инфо в соответствующем разделе.

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