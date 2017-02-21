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Глава амурской полиции поручил проверить Новорайчихинск

Глава амурской полиции поручил проверить Новорайчихинск
Фото: Новорайчихинск, 2012 год

Начальник амурского управления МВД России Николай Аксёнов 1 марта направил в посёлок Новорайчихинск группу сотрудников областного аппарата – из числа руководителей различных подразделений ведомства. Глава потребовал досконально разобраться в сложившейся ситуации в посёлке. Как сообщало ИА «Амур.инфо», депутат, директор Новорайчихинского детского дома № 16 Оксана Сузько в «Простых вопросах» рассказала, что Новорайчихинск погружается в криминальную тьму.

Жительница посёлка поделилась, что на протяжении нескольких лет в Новорайчихинске царит беспредел, а люди порой даже не видят смысла обращаться в полицию. Драки, грабежи случаются среди бела дня. Депутат Совета народных депутатов посёлка Прогресс и сама недавно стала жертвой хулиганов – угрожая ей топором, у неё пытались украсть собаку.

Полицейским предстоит провести встречу с местными жителями, проверить организацию работы отделения МВД России «Райчихинское», в частности, пункта полиции пгт Прогресс, в чьём ведении – по линии уголовного розыска, участковых, следствия и дознания, учётно-регистрационной дисциплины и других направлений – находится Новорайчихинск. О проверке сообщила пресс-служба амурского управления МВД.

Программа с участием Оксаны Сузько опубликована на сайте Амур.инфо в соответствующем разделе.

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#закон #происшествия

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Комментарии
Показать все (5) Обсудить на форуме
  • Алекs

    Алекs
    2 часа назад

    Глава сам в таких случаях выезжает и проверяет. Люди в открытом эфире кучу фактов приводят, мало что ли?

  • Подполковник

    Подполковник
    1 час назад

    Вместо того, что бы отправить туда группу опытных следователей и сыщиков поднять висяки и приземлить всю эту мелкоуголовную мразь, господин начальник УМВД отправил толпу штабных дармоедов, которые будут ковыряться в бумажках, отчетах, проверять наличие журнала по учету журналов, замордуют личный состав, половину уволят и отчитаются что "меры приняты". Клоунада продолжается.

  • ришат рашида брат

    ришат рашида брат
    1 час назад

    Вот вам и результат действий ОМВД Новорайчихинск,Белогорье,убийство возле ночного клуба в г.Благовещенск, недавно там же драка с ножевым где результом опять стало угроза жизни человеку, где работа органов правопорядка где результат профилактики , где реалные срока заключения, ведь все эти безнаказанные действия эта прямая угроза законопослушным гражданам, пора уже обращаться в приёмную главы МВД РОССИИ ...

  • Михалыччч

    Михалыччч
    1 час назад

    Досокращались...

  • vertex

    vertex
    52 минуты назад

    ришат рашида брат

    Вот вам и результат действий ОМВД Новорайчихинск,Белогорье,убийство возле ночного клуба в г.Благовещенск, недавно там же драка с ножевым где результом опять стало угроза жизни человеку, где работа органов правопорядка где результат профилактики , где реалные срока заключения, ведь все эти безнаказанные действия эта прямая угроза законопослушным гражданам, пора уже обращаться в приёмную главы МВД РОССИИ ...



    Амурская область - кущевская.

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