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Геннадий Онищенко предложил усыплять бездомных собак

Геннадий Онищенко предложил усыплять бездомных собак
Фото: Lenta.ru

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает необходимым усыплять бездомных собак, которых не забирают из приютов для животных. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя недавние случаи нападения на людей бездомных собак, сообщает ТАСС.

«Там, где есть устоявшаяся культура, как в Москве, например, отправлять собак в приюты, тех, кого не забирают, нужно умерщвлять с помощью гуманитарных методов, то есть инъекциями», – пояснил он.

По мнению Онищенко, собаки не только представляют угрозу для жизни людей, но переносят различные инфекции. «Собака – это хищное животное и что у нее на уме, мы не знаем. Плюс они еще источник инфекций. Ни одного животного на улице быть не должно», – сказал он.

27 февраля, пишет «Лента.ру», зампредседателя комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды, член фракции ЛДПР Кирилл Черкасов сообщил, что в нижней палате парламента уже несколько лет лежит законопроект, предусматривающий уничтожение агрессивных животных на месте. «Каким способом это будут делать — вопрос для экспертов. Или отстреливать собак, или усыплять их», — пояснил он. Черкасов также предложил поручить сидящим дома пенсионерам контроль за хозяевами животных, которые выгуливают их без поводка и намордника.

В последнее время случаи нападения собак на людей участились. Как сообщало Амур.инфо, в конце февраля в Якутске собака бойцовой породы укусила двухмесячного ребёнка, после чего тот скончался.

19 февраля в Махачкале девятилетнюю девочку насмерть загрызла стая бродячих собак. После этого в республике начался массовый отстрел бродячих животных.

5 февраля в деревне Пальмино Тоборинского района Свердловской области обнаружили тело семилетней девочки. По предварительной версии, смерть наступила в результате нападения собак.

В начале февраля в селе Красносельском Хабаровского края пятилетняя девочка умерла от укуса собаки, принадлежавшей её бабушке и дедушке. По дороге в больницу ребенок умер.

Просмотров всего: 884

#дети #животные #происшествия

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Комментарии
Показать все (33) Обсудить на форуме
  • пользователь удален

    пользователь удален
    2 часа назад

    в Махачкале уже выяснили, что собакам выбросили уже мертвую девочку,

    в Якутске, в Свердловской области, в Хабаровском крае собаки имели хозяев

    что мешать все в одну кучу?

    и надо проверять информацию, прежде чем публиковать

    Я (прям как депутат) уже предлагала для таких всененавистных всех собак и молодых девчонок (как представитель нашего управления жхк тут на форуме Клаус Хайда): бомбу на город - и никто, даже комары кусаться не будут

  • РАМ

    РАМ
    2 часа назад

    Пирамида власти услышала народ!

  • юлияpjkjnj

    юлияpjkjnj
    1 час назад

    Мне очень жалко животных.

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    1 час назад

    пользователь удален

    в Махачкале уже выяснили, что собакам выбросили уже мертвую девочку,

    в Якутске, в Свердловской области, в Хабаровском крае собаки имели хозяев

    что мешать все в одну кучу?

    и надо проверять информацию, прежде чем публиковать

    Я (прям как депутат) уже предлагала для таких всененавистных всех собак и молодых девчонок (как представитель нашего управления жхк тут на форуме Клаус Хайда): бомбу на город - и никто, даже комары кусаться не будут



    Хотел бы уточнить, что Хайда не приемлет уличных беспризорных блоховозов. А молодых девушек весьма даже любит. И не является представителем управления ЖКХ на форуме. В общем только клевета от зоошиз =)

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    1 час назад

    Да, полностью поддерживаю инициативу Онищенко. Всё правильно говорит - неделя передержки, усыпление и крематорий. Так будет много добрее, чем действовать по идеям зоо и лишний раз причинять невиновным животникам страдания.

  • пользователь удален

    пользователь удален
    1 час назад

    Клаус Хайда

    пользователь удален

    в Махачкале уже выяснили, что собакам выбросили уже мертвую девочку,

    в Якутске, в Свердловской области, в Хабаровском крае собаки имели хозяев

    что мешать все в одну кучу?

    и надо проверять информацию, прежде чем публиковать

    Я (прям как депутат) уже предлагала для таких всененавистных всех собак и молодых девчонок (как представитель нашего управления жхк тут на форуме Клаус Хайда): бомбу на город - и никто, даже комары кусаться не будут



    Хотел бы уточнить, что Хайда не приемлет уличных беспризорных блоховозов. А молодых девушек весьма даже любит. И не является представителем управления ЖКХ на форуме. В общем только клевета от зоошиз =)



    успели уволить? ну слава богу

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    1 час назад

    пользователь удален

    Клаус Хайда

    пользователь удален

    в Махачкале уже выяснили, что собакам выбросили уже мертвую девочку,

    в Якутске, в Свердловской области, в Хабаровском крае собаки имели хозяев

    что мешать все в одну кучу?

    и надо проверять информацию, прежде чем публиковать

    Я (прям как депутат) уже предлагала для таких всененавистных всех собак и молодых девчонок (как представитель нашего управления жхк тут на форуме Клаус Хайда): бомбу на город - и никто, даже комары кусаться не будут



    Хотел бы уточнить, что Хайда не приемлет уличных беспризорных блоховозов. А молодых девушек весьма даже любит. И не является представителем управления ЖКХ на форуме. В общем только клевета от зоошиз =)



    успели уволить? ну слава богу



    А что же вы затираете то некоторые места в заявлении? Давайте уж без купюр покажите его всем. И, повторюсь, не являюсь официальным представителем ЖКХ на форуме.

  • borer

    borer
    1 час назад

    Клаус Хайда

    Да, полностью поддерживаю инициативу Онищенко. Всё правильно говорит - неделя передержки, усыпление и крематорий. Так будет много добрее, чем действовать по идеям зоо и лишний раз причинять невиновным животникам страдания.



    Пупсик ты ж мой. Давай и тебя усыпим, я думаю так будет добрее и лучше для всех и страдать не будешь и форум отдохнет от тебя.

  • гедонист

    гедонист
    1 час назад

    пользователь удален



    успели уволить? ну слава богу



    так там еще три дома жилых да и с телефона мог постить человек? А серьезно остались еще люди которые из-за такой фигни заявления пишут? А с вас в полиции справку из ПНД не требовали при приеме заявления?

  • pacificstrong

    pacificstrong
    55 минут назад

    правильно. Хоть кто то не побоялся наконец то озвучить, что делать с этой проблемой

  • ЛайКа

    ЛайКа
    50 минут назад

    Клаус Хайда

    Хотел бы уточнить, что Хайда не приемлет уличных беспризорных блоховозов. А молодых девушек весьма даже любит. И не является представителем управления ЖКХ на форуме. В общем только клевета от зоошиз =)



    Ога, все вокруг шкуры и как там ещё? А ещё удивляемся почему блог удаляют)))



  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    47 минут назад

    ЛайКа

    Клаус Хайда

    Хотел бы уточнить, что Хайда не приемлет уличных беспризорных блоховозов. А молодых девушек весьма даже любит. И не является представителем управления ЖКХ на форуме. В общем только клевета от зоошиз =)



    Ога, все вокруг шкуры и как там ещё? А ещё удивляемся почему блог удаляют)))



    Вы считаете оскорблением, если шкуру назвать шкурой?

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    47 минут назад

    гедонист

    пользователь удален



    успели уволить? ну слава богу



    так там еще три дома жилых да и с телефона мог постить человек? А серьезно остались еще люди которые из-за такой фигни заявления пишут? А с вас в полиции справку из ПНД не требовали при приеме заявления?



    Да это они просто стараются опорочить уважаемого человека.

  • Кузмичь

    Кузмичь
    45 минут назад

    поддерживаю Онищенко, давно надо было это сделать

  • ЛайКа

    ЛайКа
    41 минута назад

    Клаус Хайда

    ЛайКа

    Клаус Хайда

    Хотел бы уточнить, что Хайда не приемлет уличных беспризорных блоховозов. А молодых девушек весьма даже любит. И не является представителем управления ЖКХ на форуме. В общем только клевета от зоошиз =)



    Ога, все вокруг шкуры и как там ещё? А ещё удивляемся почему блог удаляют)))



    Вы считаете оскорблением, если шкуру назвать шкурой?



    Напомню, не зная меня никоим образом, а шкурой назвали



  • Fair

    Fair
    37 минут назад

    "нужно умерщвлять с помощью гуманитарных методов"

    Что значит умертвлять с помощью гуманитарных методов? Может гуманных методов? Не могу понять, может кто объяснит что за гуманитарный метод умертвления животных?

  • Анастасия2016

    Анастасия2016
    37 минут назад

    Полностью поддерживаю Онищенко. Да животных жаль, но те кто сталкивался с агрессивной собакой, тот в курсе на сколько эта встреча "приятна". И нет никакой гарантии, что бездомная собака не кинется на кого-нибудь, хотя вроде бы раньше бегала, никого не кусала. Если зоозащитникам настолько жаль животных пусть содержат их сами. В данном вопросе "золотой середины" быть не может.

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    33 минуты назад

    ЛайКа

    Клаус Хайда

    ЛайКа

    Клаус Хайда

    Хотел бы уточнить, что Хайда не приемлет уличных беспризорных блоховозов. А молодых девушек весьма даже любит. И не является представителем управления ЖКХ на форуме. В общем только клевета от зоошиз =)



    Ога, все вокруг шкуры и как там ещё? А ещё удивляемся почему блог удаляют)))



    Вы считаете оскорблением, если шкуру назвать шкурой?



    Напомню, не зная меня никоим образом, а шкурой назвали



    Милая, а я ведь никогда никого огульно не характеризую. Значит было в ваших постах что-то, что явно указало на допустимость применения данной формулировки именно к вам.

  • Старший в классе

    Старший в классе
    32 минуты назад

    Усыплять и все! Когда стаями на людей кидаются, проходу не дают, забываешь о гуманности в отношении собак

  • Oldlord

    Oldlord
    31 минута назад

    Любопытно, он сам додумался или надоумил кто?

  • Дмитрий Дмитриевич

    Дмитрий Дмитриевич
    31 минута назад

    Интересно, а мясо с рыболовными крючками это гуманно?

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    31 минута назад

    Клаус, на тебя телегу в полицию накатали??? Бггг.

  • Клаус Хайда

    Клаус Хайда
    29 минут назад

    Дмитрий1

    Клаус, на тебя телегу в полицию накатали??? Бггг.



    Так там на какого-то левого Клауса, не на меня. И уважаемого человека ещё оболгать успели.

  • РАМ

    РАМ
    26 минут назад

    Анастасия2016

    Полностью поддерживаю Онищенко. Да животных жаль, но те кто сталкивался с агрессивной собакой, тот в курсе на сколько эта встреча "приятна". И нет никакой гарантии, что бездомная собака не кинется на кого-нибудь, хотя вроде бы раньше бегала, никого не кусала. Если зоозащитникам настолько жаль животных пусть содержат их сами. В данном вопросе "золотой середины" быть не может.



    Самое здравое объяснение.

  • Н.В.

    Н.В.
    22 минуты назад

    Давно пора принять закон : отлов, неделя содержания , уничтожение, А зоозащитники,кого успеют отловить, тех и содержат сколько им угодно, По их принципу не понятно, почему должны коров , свиней и других животных убивать? По принципу зоозащитников они все должны быть вегеторианцами иначе двойные стандарты,

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    21 минута назад

    Клаус Хайда
    Дмитрий1

    Клаус, на тебя телегу в полицию накатали??? Бггг.



    Так там на какого-то левого Клауса, не на меня. И уважаемого человека ещё оболгать успели.


    Хошь сказать, что это был не Хайда, а Санта Клаус?))) Кто накатал-то, церковники, собачники или мамки?

  • РАМ

    РАМ
    19 минут назад

    Накатала самая настоящая баба )))

  • Крокодиловая сумочка

    Крокодиловая сумочка
    17 минут назад

    усыплять однозначно

    это повод задуматься для тех хозяев, которые вначале берут животное, а потом "теряют" якобы

    а на самом деле - выкидывают безжалостно на улицу плодиться и размножаться

    и главное, если закон примут - зоозащитникам перекроют кислород

    наконец то они перестанут попрошайничать и ныть в сетях

    и городить приюты, которые хуже концлагерей

    молодец Онищенко!

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    16 минут назад

    РАМНакатала самая настоящая баба )))


    Клаус отложил личинку и не женился? Эх... ничего святого у человека...

  • KAMILA_8505

    KAMILA_8505
    15 минут назад

    Крокодиловая сумочкаусыплять однозначно

    это повод задуматься для тех хозяев, которые вначале берут животное, а потом "теряют" якобы

    а на самом деле - выкидывают безжалостно на улицу плодиться и размножаться

    и главное, если закон примут - зоозащитникам перекроют кислород

    наконец то они перестанут попрошайничать и ныть в сетях

    и городить приюты, которые хуже концлагерей

    молодец Онищенко!


    Где это приют хуже концлагеря у нас?

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    11 минут назад

    Клаус, ты чо притих, на обед уже свалил?

  • Кварц

    Кварц
    10 минут назад

    Поддерживаю. Отлов, содержание в течение недели и усыпление.

  • Дмитрий1

    Дмитрий1
    3 минуты назад

    С собаками решили. Остались бомжи и либеры и гомы. Кто же возьмёт на себя инициативу озвучить и им подобный приговор?

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