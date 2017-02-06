Геннадий Онищенко предложил усыплять бездомных собак

Фото: Lenta.ru

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко считает необходимым усыплять бездомных собак, которых не забирают из приютов для животных. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу «Россия 24», комментируя недавние случаи нападения на людей бездомных собак, сообщает ТАСС.

«Там, где есть устоявшаяся культура, как в Москве, например, отправлять собак в приюты, тех, кого не забирают, нужно умерщвлять с помощью гуманитарных методов, то есть инъекциями», – пояснил он.

По мнению Онищенко, собаки не только представляют угрозу для жизни людей, но переносят различные инфекции. «Собака – это хищное животное и что у нее на уме, мы не знаем. Плюс они еще источник инфекций. Ни одного животного на улице быть не должно», – сказал он.

27 февраля, пишет «Лента.ру», зампредседателя комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды, член фракции ЛДПР Кирилл Черкасов сообщил, что в нижней палате парламента уже несколько лет лежит законопроект, предусматривающий уничтожение агрессивных животных на месте. «Каким способом это будут делать — вопрос для экспертов. Или отстреливать собак, или усыплять их», — пояснил он. Черкасов также предложил поручить сидящим дома пенсионерам контроль за хозяевами животных, которые выгуливают их без поводка и намордника.

В последнее время случаи нападения собак на людей участились. Как сообщало Амур.инфо, в конце февраля в Якутске собака бойцовой породы укусила двухмесячного ребёнка, после чего тот скончался.

19 февраля в Махачкале девятилетнюю девочку насмерть загрызла стая бродячих собак. После этого в республике начался массовый отстрел бродячих животных.

5 февраля в деревне Пальмино Тоборинского района Свердловской области обнаружили тело семилетней девочки. По предварительной версии, смерть наступила в результате нападения собак.

В начале февраля в селе Красносельском Хабаровского края пятилетняя девочка умерла от укуса собаки, принадлежавшей её бабушке и дедушке. По дороге в больницу ребенок умер.

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