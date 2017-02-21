Медведев: жить в условиях санкций России придётся неопределённо долго

Фото: ntv.ru

России стоит приготовиться к тому, что жить в условиях санкций придётся неопределённо долго. Об этом в интервью программе «Вести в субботу» заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передаёт РИА Новости.

«Посмотрите, что делают наши друзья и за океаном, и в Европе. Они эти санкции увековечивают, они их кодифицируют. Они вносят массу законов, помимо всяких исполнительных указов, которые Обама напринимал. Они пытаются принять законы, которые эти санкции сделают постоянными. Наподобие поправки Джексона-Вэника или еще покруче», – сказал глава кабмина.

В связи с этим, отметил Медведев, нашей стране «на какую-либо милость рассчитывать не приходится, и необходимости в этом нет, так как опыт доказал, что в условиях санкций страна способна неплохо развиваться».

«Всё, чего мы достигли и в промышленности, и в сельском хозяйстве, сделано не благодаря, а вопреки. В значительной степени потому, что мы вынуждены были перестроить свою работу», – подчеркнул премьер-министр.

Поправка Джексона-Вэника к закону о торговле США была принята в 1974 году. Она запрещала предоставлять режим наибольшего благоприятствования в торговле, государственные кредиты и кредитные гарантии странам, которые нарушают или серьёзно ограничивают права своих граждан, в том числе на эмиграцию. Действие поправки в отношении России американский Конгресс отменил в ноябре 2012 года.

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#политика #российская власть #экономика

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