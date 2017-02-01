ФАС возбудила дело против Минздрава: в министерстве с этим решением не согласны

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дело в отношении Министерства здравоохранения России. Как объяснили антимонопольщики, это связано с невыполнением предупреждения. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным ФАС, Минздраву РФ было необходимо до ноября 2016 года определить требования к организации и выполнению работ для лицензирования в соответствии с положением о лицензировании медицинской деятельности, которое было утверждено постановлением российского правительства.

Замглавы ФАС Андрей Кашеваров подчеркнул, что невыполнение Минздравом требований пункта 3 положения о лицензировании медицинской деятельности ставит различные медицинские учреждения в неравное положение.

Дело в отношении Минздрава будет рассмотрено 16 марта.

Как отмечает «Комсомольская правда», Министерство здравоохранения уже ответило на претензии антимонопольщиков. Минздрав утверждает, что приказ, явившийся поводом для возбуждения дела, был принят «в строгом соответствии с действующим законодательством».

«Данный приказ вместе с порядками оказания медицинской помощи по профилям медицинской помощи и положениями об отдельных видах медицинской помощи составляет основу для обеспечения единства требований к качеству оказываемой медицинской помощи в рамках лицензирования», – говорится в комментарии министерства.

В Минздраве также подчёркивает, что вышеуказанный документ делит медицинские услуги на группы с учётом видов медпомощи и условий её оказания. А если бы не было такой группировки, «то к кабинету амбулаторного хирурга в поликлинике и к хирургическому отделению, оказывающему высокотехнологичную медицинскую помощь в федеральном специализированном центре, должны были бы предъявляться одинаковые требования», что ставило бы под угрозу жизнь и здоровье пациентов.

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