1 марта: День кошки и 80-летие Евгения Доги

Фото: vluki.ru

1 марта – не только первый день весны, но ещё и День кошки — неофициальный праздник в честь наших четвероногих друзей. В День кошки люди чествуют заслуги усатых-полосатых, показывают им своё почитание и любовь. В России этот праздник был впервые организован Московским музеем кошки и редакцией журнала и газеты «Кот и пёс» в 2004 году.

В некоторых странах День кошки празднуется в другие дни. Так, в США это 29 октября, в Японии – 22 февраля, в Польше – 17 февраля, в Италии – 17 ноября. А в бельгийском городе Ипр каждые три года во второе воскресенье мая проводится кошачий парад.

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Во всём мире сегодня отмечают Международный день гражданской обороны (гражданской защиты). Праздник был утверждён Генеральной Ассамблеей Международной организации гражданской обороны (МОГО). Провозглашая его, генассамблея ставила своей целью более глубокое ознакомление общественности с задачами гражданской обороны и пропаганду её деятельности по защите населения, собственности и окружающей среды.

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95 лет назад Альберт Берри совершил в Сент-Луисе первый прыжок с парашютом из летящего самолёта. Солдаты, привлечённые звуком мотора, высыпали из казарм. Берри осторожно прополз под днищем фюзеляжа, хватаясь замерзшими пальцами за выступающие части конструкции. Самолёт покачивало, но смельчаку удалось добраться до контейнера и набросить на себя концы строп. Скомандовав пилоту «поехали!», Берри прыгнул вниз с высоты 1 500 футов. Первые 300 футов Берри летел вниз в свободном падении. Затем он раскрыл свой парашют и легко приземлился. Подбежавшие люди устроили ему бурную овацию.

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90 лет назад родился Гарри Белафонте – американский певец, актёр и общественный активист, прозванный королём музыки калипсо. Его альбом Calypso (1956) на протяжении 31 недели удерживал первую строчку в Billboard 200 и первым в истории разошёлся тиражом свыше миллиона экземпляров. Певец был удостоен титула почётного доктора Высшего института искусств Кубы за вклад в мировую культуру (Белафонте выступал в поддержку Кубы и посещал её в 1999 году, встретившись с Фиделем Кастро и местными рэп-исполнителями). Премию Детского фонда ООН Гарри Белафонте получил, являясь послом доброй воли ЮНИСЕФ, активно участвуя в сборе средств на нужды детей во всем мире. Последний концерт он дал в 2003 году.

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Поздравления с 80-летием сегодня принимает известный композитор, народный артист СССР Евгений Дога. Евгений Дмитриевич пишет музыку в различных жанрах и стилях. Он – автор трёх балетов «Лучафэрул», «Венансия», «Королева Марго», оперы «Диалоги любви», более 100 инструментальных и хоровых сочинений – симфонии, 6 квартетов, «Реквиема», духовной музыки и так далее. Помимо этого, он написал музыку к 13 спектаклям, радиопостановкам, а также более чем к 200 фильмам (одни «Мой ласковый и нежный зверь» и «Мария, Мирабела» чего стоят!). Его авторству принадлежат более 260 песен и романсов, более 70 вальсов. Дога написал множество произведений для детей, музыку для открытия и церемонии закрытия Олимпиады 1980 года в Москве, церемонии открытия Олимпиады 2014 года в Сочи.

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