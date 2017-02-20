Планируются временные удостоверения с ограничениями для начинающих водителей: обзор прессы

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Китайские зарплаты превысили российские; растет количество попрошаек в Благовещенске; в Приамурье могут появиться скорая ветеринарная помощь и зоокрематорий; ста беременным женщинам разрисовали животы – о чем пишет пресса, рассказывает автор обзора и ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Вам статья

Во главу угла сегодняшнего обзора его автор и ведущий «Авторадио-Благовещенск» ставит заметку о том, что союз автошкол Москвы предложил ввести временное удостоверение для начинающих водителей. Для новичков введут двухлетний испытательный срок (пока это только предложение), существенно ограничат скоростной режим, запретят перевозить пассажиров и ездить в темное время суток. Кроме того, новоиспеченным водителям придется возить с собой медицинские справки, которые нужно будет предъявлять автоинспекторам.

Понятно, что инициативы преследуют собой цель повышения безопасности на дорогах. Но, кажется, происходит забюрокрачивание этой самой безопасности.

Также в номере

Еще читателей наверняка заинтересует информация о том, что отныне в Китае станут поощрять за рождение второго ребенка (это в статье «Курс на беби-бум»). Пройдет немного времени, и весь земной шар будет называться Китаем, считает Павел Андреевич.

И если говорить о пока еще наших соседях, то в другой заметке рассказывается, что китайские зарплаты превысили российские. Подробности лучше изучить самим.

Не пропусти

«Моя Мадонна», поздравляя всех с началом весны, называет серьезную проблему: количество попрошаек в Благовещенске растет. И это становится заметно невооруженным глазом. Прочитав материал Дарьи Дружининой, читатели узнают, что не все, просящие милостыню, живут хуже вас. Кстати, попрошайки уже переходят на новый уровень: они не просят, они уже требуют подачки.

Еще можно прочесть публикацию Анны Азановой «Недетские шалости» – она о том, как двое подростков-отморозков превратили в кошмар жизнь вполне здоровой чужой семьи. Но… Дети, что с них возьмешь.

Очень интересно

«Телепорт» сегодня предупреждает о недопустимости приобретения всяких лекарств-нелекарств – якобы чудодейственных препаратов от всех болезней вместе взятых, которые предприимчивые знахари продают в общественных местах. Это раз.

Дальше обратите внимание на материал о том, что в Приамурье может появиться скорая ветеринарная помощь и зоокрематорий. Для осуществления проекта под названием «Территория спасения» понадобится всего ничего – 100 миллионов рублей и помощь Шойгу. У нас в России, отмечает Павел Андреевич, Шойгу выступает в роли мага-волшебника. Без него уже и бродячего пса не кастрировать.

Напишут же такое

«Комсомольская правда» извещает, что в Благовещенске для некоего фотопроекта ищут рыжих людей. К участию планируется привлечь сотню обладателей огненных волос. Половина уже найдена. Организаторам мероприятия хочется «объединить чем-то похожих амурчан и показать естественную красоту рыжих».

Такой подход, безусловно, породит массу иных свежих идей: можно будет объединить зеленоглазых или трезвых, или с большим объемом груди… Да мало ли что объединяет отдельных индивидуумов?!

На посошок

Кстати, о проектах. Читатели могут подумать, что на «рыжих» они сегодня закончились. Как бы не так! В другой заметке пишут о том, что в Екатеринбурге художники раскрасили 100 животов беременных женщин. Называется проект «Я рисую жизнь». Учитывая, что с зарождением жизни ассоциируется не только живот, то можно было бы и еще кое-что разрисовать, сделал вывод Павел Савинкин.

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