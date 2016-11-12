СМИ: свидетель по делу об убийстве у ночного клуба в Благовещенске ранил человека

Парень, который проходит свидетелем по делу об убийстве контрактника в центре Благовещенска, устроил пальбу из травматического пистолета в селе Белогорье. 20-летний Дмитрий Пономаренко выстрелил в упор в 28-летнего сотрудника одной из ведомственных организаций, которого знал с детства. В «Амурскую правду» обратились жители Белогорья – люди боятся и просят привлечь внимание общественности.

Происшествие было 23 февраля, посетители кафе-бара Sunday в Белогорье отмечали День защитника Отечества. Люди рассказали, что один из фигурантов давно держит в страхе местных жителей, якобы он уже применял травматику и раньше, только пострадавшие не обращались за помощью, и поэтому ему все сходило с рук. «Когда-то этому надо положить конец! Мы же не в девяностые годы живем!» – возмущаются жители Белогорья.

Журналисты издания нашли свидетелей инцидента. Все говорили откровенно, что боятся мести со стороны Пономаренко. Некоторые согласились рассказать во всех подробностях о событиях того вчера, но при условии, что их фамилии не будут называть. Другие отказались от встречи и сказали, что не согласятся общаться на эту тему даже с полицией.

Как выяснилось, 23 февраля около 20 часов к бару подъехал внедорожник. Из авто вышли четверо мужчин, они были изрядно пьяны. До этого компания повеселилась на «Мухинке». Двое мужчин были многим знакомы. Это Дмитрий Пономаренко – первоначальная ориентировка на которого появилась в соцсетях, когда силовики по горячим следам разыскивали стрелка, убившего в центре Благовещенска контрактника Мараева. Дмитрий был вместе с отцом – Евгением Пономаренко.

По словам очевидцев, именно отец спровоцировал конфликт, в результате которого сын из травматики устроил пальбу по человеку. Как только Евгений вышел из машины, сразу повел себя агрессивно. На доброжелательные приветствия отвечал грубо и крыл всех матом.

«Мы стояли на улице и разговаривали, когда подъехала машина. Кто-то из парней оглянулся и сказал: «О, господи, Женя приехал!» Все сразу же напряглись. Старший Пономаренко когда-то жил в Белогорье, учился в местной школе, его характер все знают и уже боятся. Кто-то из парней стал с ним вежливо здороваться. Он в грубой форме посылал каждого куда подальше. Девушку одну обматерил. В это время из бара вышел Слава – будущий потерпевший. На его приветствие Пономаренко-старший тоже ответил трехэтажным матом. Слава сделал ему замечание за то, что он так грубо со всеми разговаривает, сказав: «Женя, я не понял, в чем дело? Ты что, царь и бог?» Еще в тот момент все могло закончиться дракой, но мы отвели Славу в сторону, а Пономаренко зашел в бар», – вспоминает одна свидетельница.

В баре агрессор тоже изрядно перепугал посетителей: «Представляете, все сидят спокойно, общаются, тут заходит этот хам и начинает оскорблять продавца. Как заорет: "Эй ты, шл…ха, пиво мне налила!" Девочка испугалась, стала наливать пиво. А он: "Ты что мне налила?!.." И понеслось…. Давай кричать на ребят, которые младше его сына».

Затем пьяные вышли на улицу и направились к машине.

Потерпевший вспоминает: «Когда Евгений проходил мимо нас, мы встретились с ним взглядами. Я спросил, почему он так по-хамски относится к людям. Зачем портить всем настроение да еще в такой день? Я ведь только поздороваться с ним хотел. Думал, по-хорошему поговорим. А с него еще больше поперла агрессия. Я даже не ожидал, что в меня кто-то будет стрелять… Тем более Дима! Мы ведь с ним никогда не ругались».

Вот что говорят те, кто стоял неподалеку и наблюдал все со стороны:

– Евгений Пономаренко стал материться, потом пошел к машине, вроде как хотел достать ружье. Но его остановили. Потом слышим, как Дима кричит: «Батя, не надо. Я сам, не лезь!» И тут раздались выстрелы: бах-бах-бах! Так быстро все произошло. Мы, как стояли в сторонке, просто опешили все от страха.

– Все перепугались, парни, девчонки стали разбегаться в разные стороны. Слава кричит: «Вы что делаете?!» А Пономаренко-старший ему: «Ты что, еще не упал?!» Представляете, каким живодером надо быть?! Я побежала прятаться в бар и наблюдала, что будет дальше, в дверную щель. Видела, как Пономаренко еще с парнем каким-то начал драться. Орал, что он всех перестреляет. В баре у одной девочки началась истерика. Я сама чуть сознание не потеряла, плохо стало от страха.

Пострадавший получил огнестрельное (травматическое) непроникающее ранение передней брюшной стенки, а также ранение в бедро без повреждения сосудисто-нервного пучка. Из-за большой гематомы медики пока не могут сказать точно, поврежден ли и насколько один из внутренних органов. Возможно, в ближайшее время придется делать операцию.

«Я даже не мог предположить такого, что Дмитрий вдруг начнет в меня стрелять! Мы ведь с ним знаем друг друга с самого детства. И между нами никогда конфликтов не было. А тут смотрит мне прямо в глаза и стреляет в упор…» – говорит пострадавший.

В настоящее время полиция проводит доследственную проверку по делу о стрельбе. Пока она не завершится, полицейские не могут давать никаких комментариев.

Контрактника Максима Мараева прилюдно расстреляли в ночь на 12 ноября у ночного бара в центре Благовещенска. Убийцу искали больше суток. В социальных сетях распространялись две ориентировки. Последняя оказалась верной. Он сдался полиции. Матвею Бегезе 1991 года рождения грозит до 15 лет лишения свободы.

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