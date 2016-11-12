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СМИ: свидетель по делу об убийстве у ночного клуба в Благовещенске ранил человека

СМИ: свидетель по делу об убийстве у ночного клуба в Благовещенске ранил человека

Парень, который проходит свидетелем по делу об убийстве контрактника в центре Благовещенска, устроил пальбу из травматического пистолета в селе Белогорье. 20-летний Дмитрий Пономаренко выстрелил в упор в 28-летнего сотрудника одной из ведомственных организаций, которого знал с детства. В «Амурскую правду» обратились жители Белогорья – люди боятся и просят привлечь внимание общественности.

Происшествие было 23 февраля, посетители кафе-бара Sunday в Белогорье отмечали День защитника Отечества. Люди рассказали, что один из фигурантов давно держит в страхе местных жителей, якобы он уже применял травматику и раньше, только пострадавшие не обращались за помощью, и поэтому ему все сходило с рук. «Когда-то этому надо положить конец! Мы же не в девяностые годы живем!» – возмущаются жители Белогорья.

Журналисты издания нашли свидетелей инцидента. Все говорили откровенно, что боятся мести со стороны Пономаренко. Некоторые согласились рассказать во всех подробностях о событиях того вчера, но при условии, что их фамилии не будут называть. Другие отказались от встречи и сказали, что не согласятся общаться на эту тему даже с полицией.

Как выяснилось, 23 февраля около 20 часов к бару подъехал внедорожник. Из авто вышли четверо мужчин, они были изрядно пьяны. До этого компания повеселилась на «Мухинке». Двое мужчин были многим знакомы. Это Дмитрий Пономаренко – первоначальная ориентировка на которого появилась в соцсетях, когда силовики по горячим следам разыскивали стрелка, убившего в центре Благовещенска контрактника Мараева. Дмитрий был вместе с отцом – Евгением Пономаренко.

По словам очевидцев, именно отец спровоцировал конфликт, в результате которого сын из травматики устроил пальбу по человеку. Как только Евгений вышел из машины, сразу повел себя агрессивно. На доброжелательные приветствия отвечал грубо и крыл всех матом.

«Мы стояли на улице и разговаривали, когда подъехала машина. Кто-то из парней оглянулся и сказал: «О, господи, Женя приехал!» Все сразу же напряглись. Старший Пономаренко когда-то жил в Белогорье, учился в местной школе, его характер все знают и уже боятся. Кто-то из парней стал с ним вежливо здороваться. Он в грубой форме посылал каждого куда подальше. Девушку одну обматерил. В это время из бара вышел Слава – будущий потерпевший. На его приветствие Пономаренко-старший тоже ответил трехэтажным матом. Слава сделал ему замечание за то, что он так грубо со всеми разговаривает, сказав: «Женя, я не понял, в чем дело? Ты что, царь и бог?» Еще в тот момент все могло закончиться дракой, но мы отвели Славу в сторону, а Пономаренко зашел в бар», – вспоминает одна свидетельница.

В баре агрессор тоже изрядно перепугал посетителей: «Представляете, все сидят спокойно, общаются, тут заходит этот хам и начинает оскорблять продавца. Как заорет: "Эй ты, шл…ха, пиво мне налила!" Девочка испугалась, стала наливать пиво. А он: "Ты что мне налила?!.." И понеслось…. Давай кричать на ребят, которые младше его сына».

Затем пьяные вышли на улицу и направились к машине.

Потерпевший вспоминает: «Когда Евгений проходил мимо нас, мы встретились с ним взглядами. Я спросил, почему он так по-хамски относится к людям. Зачем портить всем настроение да еще в такой день? Я ведь только поздороваться с ним хотел. Думал, по-хорошему поговорим. А с него еще больше поперла агрессия. Я даже не ожидал, что в меня кто-то будет стрелять… Тем более Дима! Мы ведь с ним никогда не ругались».

Вот что говорят те, кто стоял неподалеку и наблюдал все со стороны:

– Евгений Пономаренко стал материться, потом пошел к машине, вроде как хотел достать ружье. Но его остановили. Потом слышим, как Дима кричит: «Батя, не надо. Я сам, не лезь!» И тут раздались выстрелы: бах-бах-бах! Так быстро все произошло. Мы, как стояли в сторонке, просто опешили все от страха.

– Все перепугались, парни, девчонки стали разбегаться в разные стороны. Слава кричит: «Вы что делаете?!» А Пономаренко-старший ему: «Ты что, еще не упал?!» Представляете, каким живодером надо быть?! Я побежала прятаться в бар и наблюдала, что будет дальше, в дверную щель. Видела, как Пономаренко еще с парнем каким-то начал драться. Орал, что он всех перестреляет. В баре у одной девочки началась истерика. Я сама чуть сознание не потеряла, плохо стало от страха.

Пострадавший получил огнестрельное (травматическое) непроникающее ранение передней брюшной стенки, а также ранение в бедро без повреждения сосудисто-нервного пучка. Из-за большой гематомы медики пока не могут сказать точно, поврежден ли и насколько один из внутренних органов. Возможно, в ближайшее время придется делать операцию.

«Я даже не мог предположить такого, что Дмитрий вдруг начнет в меня стрелять! Мы ведь с ним знаем друг друга с самого детства. И между нами никогда конфликтов не было. А тут смотрит мне прямо в глаза и стреляет в упор…» – говорит пострадавший.

В настоящее время полиция проводит доследственную проверку по делу о стрельбе. Пока она не завершится, полицейские не могут давать никаких комментариев.

Контрактника Максима Мараева прилюдно расстреляли в ночь на 12 ноября у ночного бара в центре Благовещенска. Убийцу искали больше суток. В социальных сетях распространялись две ориентировки. Последняя оказалась верной. Он сдался полиции. Матвею Бегезе 1991 года рождения грозит до 15 лет лишения свободы.

Просмотров всего: 5523

#криминал #происшествия

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Комментарии
Показать все (49) Обсудить на форуме
  • Kulibin

    Kulibin
    3 часа назад

    Свидетель, который на самом деле подельник. так я понимаю, от безнаказанности продолжает свои подвиги. Поправите меня, если я неправильно понимаю буквы.

  • Дмитрий1978

    Дмитрий1978
    3 часа назад

    Весело у Вас там в белогорье

  • Deitra

    Deitra
    3 часа назад

    А доблестная милиция ковыряет в носу, пока псих носится на свободе.

  • Гагусик

    Гагусик
    3 часа назад

    Как таких выродков земля носит?!

  • medium

    medium
    3 часа назад

    да епрст.. (и много матов) до каких пор это будет продолжаться!!! Мы, что в 90-е живем?!! Неужели сейчас деньги значат больше чем люди....страшно жить..кругом безнаказанность. Я так полагаю, что до сих пор ничего не предпринято, раз это было 23 февраля, а сегодня уже 1 марта на дворе и жители сами уже начали действовать через СМИ..

  • vk-Мыслитель

    vk-Мыслитель
    3 часа назад

    Вопрос к Аксёнову:

    -Николай Николаевич, когда Ваше управление начнёт работать?! Слишком часто подобные ЧП стали происходить в регионе. Криминальный контингент чувствует безнаказанность! Жители области не чувствуют себя в безопасности.Где профилактика?

    Ценность жизни и здоровья сводится к нулю.

    Кстати, поднимите статистику! Увеличение преступлений, произошедших в состоянии алкогольного опьянения произошло после снятия ограничений продаж алкоголя.

  • alexalg

    alexalg
    3 часа назад

    Лицензионно-разрешительная система УВД г.Благовещенск-молодцы.

    Административным кодексом пре­дусмотрена административная ответ­ственность не только за передачу охот­ничьего огнестрельного оружия, но и за передачу пневматического оружия с дульной энергией более 7,5 Дж и ка­либра более 4,5 мм без разрешения органов внутренних дел (ст. 20. 10. Кодекса).За подобные нарушения предусмот­рены довольно суровые меры наказа­ния: наложение штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей с кон­фискацией оружия и патронов к нему либо административный арест на срок от 5 до 15 суток с конфискацией ору­жия и патронов к нему, на должност­ных лиц штраф от 10 до 50 тысяч руб­лей с конфискацией оружия и патро­нов к нему либо их дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет, либо адми­нистративное приостановление их де­ятельности на срок от 10 до 60 суток.

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    3 часа назад

    Нет власти не в стране, не в области.Будет еще хуже. А Козел в думах, как дворы за счет жильцов благоустроить.

  • Хмык

    Хмык
    3 часа назад

    В настоящее время полиция проводит доследственную проверку по делу о стрельбе. Пока она не завершится, полицейские не могут давать никаких комментариев.

    Как выясняется наша полиция вообще ничего не может. Ни работать, ни комментариев давать. Бездельники, блин (здесь должен быть мат).

  • Дуshка

    Дуshка
    3 часа назад

    Deitra

    А доблестная милиция ковыряет в носу, пока псих носится на свободе.



    а так в большинстве поселков и деревнях. Есть группа (пара), которым лет по 20 и они держат в страхе местных жителей.

    В поселке, где живут мои родители, тоже такие уроды есть. На мой вопрос: "а почему этих малолетних ушлепков все боятся?", последовал ответ, что укуренные они на многое способны. Причем, семьи у них хорошие. А полиция есть.. Только что они там делают - не знаю.

  • start-stop

    start-stop
    2 часа назад

    DeitraА доблестная милиция ковыряет в носу, пока псих носится на свободе.


    Доблестная полиция на поселении вся

    Торжествуй беспредел

  • ФИО

    ФИО
    2 часа назад

    Толпа мужиков в баре не смогла усмирить одного урода? Все интеллигенты в очках? Он потому себя так и ведет, что никто отпор не дает. Лишился бы пары-тройки зубов, может и присмирел бы. Раньше милицию вызывали действительно по делу, а сейчас зарвавшегося мужика всем селом поставить на место не могут.

  • Свободу попугаям!

    Свободу попугаям!
    2 часа назад

    Бах, бах, бах (с) амур.инфо, пиши есчо

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    2 часа назад

    Сегодня 1 марта! Все случилось 23 февраля! Что ПОЛИЦИЯ скажет? Что твориться в области? Где власть? Люди!!! Хватит так жить! Надо выходить на улицы и требовать прекратить этот бардак в стране, в области. Всех Путинских шавок гнать! Где Данко, кто за собой поведет?

  • Опаньки

    Опаньки
    2 часа назад

    Ссыкуха малолетняя с травматом решил что он король. Собрались мужиками в Белогорье и как котенка натыкали носом в землю, в чем проблема-то?

    НУ если полиция бездействует...

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Опаньки

    Ссыкуха малолетняя с травматом решил что он король. Собрались мужиками в Белогорье и как котенка натыкали носом в землю, в чем проблема-то? НУ если полиция бездействует...



    Ну так сходи и натыкай, если такой герой.



  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Хмык

    В настоящее время полиция проводит доследственную проверку по делу о стрельбе. Пока она не завершится, полицейские не могут давать никаких комментариев.

    Как выясняется наша полиция вообще ничего не может. Ни работать, ни комментариев давать. Бездельники, блин (здесь должен быть мат).



    Работать будут рьяно только, если белогорьевские мужики завернут этих двоих в сетку рабицу и опустят в форватер р.Зеи.

    Тогда только и то, по данным народным мстителям.

    Хотя, подождем, как обычно другие версии,которые имеют место быть. Хотя свидетелей судя по тексту много было.

    А в итоге может быть совсем другой результат, раз местные боятся, значит истории давние с бездействием полиции.

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    2 часа назад

    Надо народную партию создавать. Нет партий, за кем пойдут. Не кто и не зовет! Зюганову, Жирику и.т.д. и так сыто.

  • start-stop

    start-stop
    2 часа назад

    ФИОТолпа мужиков в баре не смогла усмирить одного урода? Все интеллигенты в очках? Он потому себя так и ведет, что никто отпор не дает. Лишился бы пары-тройки зубов, может и присмирел бы. Раньше милицию вызывали действительно по делу, а сейчас зарвавшегося мужика всем селом поставить на место не могут.


    Самосуд не приемлим ибо потом на участников этих событий заведут дело!

  • agbor

    agbor
    2 часа назад

    Да господину генералу по барабану, сваливает скоро он от нас.

  • Катz

    Катz
    2 часа назад

    Так и будут бездействовать...Вы что думаете,от написанного тут что то измениться????Ничего!Всё везде можно купить...вот так и живём...поэтому везде беспредел и безнаказанность!!!!!

  • Алекs

    Алекs
    2 часа назад

    Ребята, девчата ну не надо вам сейчас терять сознание и трястись от страха, это нелюди и с ними нужно разобраться коллективно, написать заявление всем кто что либо видел, слышал, участвовал в инциденте, а если и дальше придерживаться принципа моя хата с краю, ничего не знаю, то в следующий раз ещё больше невинных людей может пострадать.

  • Подполковник

    Подполковник
    2 часа назад

    vk-Мыслитель

    Вопрос к Аксёнову: -Николай Николаевич, когда Ваше управление начнёт работать?! Слишком часто подобные ЧП стали происходить в регионе. Криминальный контингент чувствует безнаказанность! Жители области не чувствуют себя в безопасности.Где профилактика? Ценность жизни и здоровья сводится к нулю. Кстати, поднимите статистику! Увеличение преступлений, произошедших в состоянии алкогольного опьянения произошло после снятия ограничений продаж алкоголя.



    Руководство УМВД - толпа бездельников пенсионного возраста, изо всех сил пытающихся оттянуть момент волшебного пендаля под зад, поэтому их основная работа- это соревнование кто лучше залижет известное место клоуну в генеральском наряде.О кадровой политике даже говорить не буду, опять за маты забанят, но последние коррупционные скандалы говорят сами за себя.

    Поэтому, Ваш вопрос не по адресу.

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    2 часа назад

    artur-cyrybko

    Сегодня 1 марта! Все случилось 23 февраля! Что ПОЛИЦИЯ скажет? Что твориться в области? Где власть? Люди!!! Хватит так жить! Надо выходить на улицы и требовать прекратить этот бардак в стране, в области. Всех Путинских шавок гнать! Где Данко, кто за собой поведет?



    ...а чо сам ?

  • Myxira

    Myxira
    2 часа назад

    vertex

    Хотя, подождем, как обычно другие версии,которые имеют место быть. Хотя свидетелей судя по тексту много было.


    А в итоге может быть совсем другой результат, раз местные боятся, значит истории давние с бездействием полиции.



    Как и в первом случае: и я - не я, и ружья не моя...

  • Мавр1

    Мавр1
    2 часа назад

    Как раньше говорили:- Наша Милиция нас бережет, сначала посадит потом стережёт!!! Тоже и Полиция. У людей страх обоснованный. Этому отморозку пару зубов вышибут, а его папаша даст бомжу пару тройку рубасов, так этот бомж вам хату спалит. Если этих уродов палить, так у них есть бабки, они себе быстро еще что нибудь построят, а простому челу не так просто востановиться и не дай бог закроют еще из-за этих уродов. А дома семья.Мусора тоже так же думают, что у них тоже семьи и они боятся связываться. Пока начальство не нажмет на них, они работать не будут, А начальство скорее всего "в теме" с этими уродами!

  • жизньжизниьжизнь

    жизньжизниьжизнь
    2 часа назад

    Алекs

    Ребята, девчата ну не надо вам сейчас терять сознание и трястись от страха, это нелюди и с ними нужно разобраться коллективно, написать заявление всем кто что либо видел, слышал, участвовал в инциденте, а если и дальше придерживаться принципа моя хата с краю, ничего не знаю, то в следующий раз ещё больше невинных людей может пострадать.



    Полностью поддерживаю...Сами своим же молчанием и бездействием порождаем беспредел и такие малолетние выродки (Смотрю весь в папашу) с каждым выстрелом будут только самоутверждаться

  • vertex

    vertex
    2 часа назад

    Myxira

    vertex

    Хотя, подождем, как обычно другие версии,которые имеют место быть. Хотя свидетелей судя по тексту много было.


    А в итоге может быть совсем другой результат, раз местные боятся, значит истории давние с бездействием полиции.



    Как и в первом случае: и я - не я, и ружья не моя...



    Рафик неувиновен, он сам выстрелил себе в живот при борьбе. Бабло.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Хмык

    В настоящее время полиция проводит доследственную проверку по делу о стрельбе. Пока она не завершится, полицейские не могут давать никаких комментариев.

    Как выясняется наша полиция вообще ничего не может. Ни работать, ни комментариев давать. Бездельники, блин (здесь должен быть мат).



    Персональные данные и клевета, не?



    Тут же опять "и я - не я, и ружья не моя" и что ему за это? Нетяжкие телесные? Ха-ха-ха, как вы этого недоноска царя напужали!



  • ЛайКа

    ЛайКа
    2 часа назад

    Мавр1

    Если этих уродов палить, так у них есть бабки, они себе быстро еще что нибудь построят, а простому челу не так просто востановиться и не дай бог закроют еще из-за этих уродов. А дома семья.



    Эти уроды слабые морально, они как собаки, которые кусают из страха.

    Нормальному человеку тяжело пойти на насилие, только в ответ, но и тогда будут муки совести. Нормальный не хочет осуждения и не хочет понести наказание. А данным мазохистам оно в кайф. Их бы обоих через колено и ремня

  • МУДРЫЙ

    МУДРЫЙ
    2 часа назад

    Да это чмо на кол бы вместе с батей. Уроды.

  • Nexus

    Nexus
    2 часа назад

    хоспади, гогда уже этого неадекватного щенка усыпят и всю убогую семейку заодно... опасны ведь для общества, да и на людей кидаются

  • Дядя из мяса

    Дядя из мяса
    2 часа назад

    он же тварь

  • михалыч 2015

    михалыч 2015
    1 час назад

    ...усыпят ишо. в Белогорье ужо не первого такого усыпляют.

  • Блохер

    Блохер
    1 час назад

    Восхитительное бурление говн, диванные войска рвутся в бой, мышки яростно елозят по коврикам.

  • ришат рашида брат

    ришат рашида брат
    1 час назад

    Ребята да это прямая угроза жизни и не к одному человеку, я не могу понять чем занимаються оперативные органы,по сути это можно к терроризму прировнять ещё и опг вменять можно, интересно посмотреть на действие сотрудников мвд ... Будем ждать ещё материал амуринфо по это теме хорошо хоть СМИ рассказывает о этих проблемах а то пресс служба МВД постоянно отмолчались и ладно, а ведь это дела серьёзные когда люди с оружием разгуливают в общественных местах ещё и находясь в алкогольном опьянение это СЕРЬЁЗНАЯ УГРОЗА....

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    Блохер

    диванные войска рвутся в бой, мышки яростно елозят по коврикам.



  • ФИО

    ФИО
    1 час назад

    start-stop

    ФИО

    Толпа мужиков в баре не смогла усмирить одного урода? Все интеллигенты в очках? Он потому себя так и ведет, что никто отпор не дает. Лишился бы пары-тройки зубов, может и присмирел бы. Раньше милицию вызывали действительно по делу, а сейчас зарвавшегося мужика всем селом поставить на место не могут.



    Самосуд не приемлим ибо потом на участников этих событий заведут дело!


    Какой к чертям самосуд? Кто призывает их калечить? Пара ударов по морде вполне достаточна. Или у нас теперь только в кино мужики без привлечения внимания полиции дерутся?

  • ay

    ay
    1 час назад

    Парой ударов по морде? Там даже пара переломов не вылечит. Кстати, подобные красавцы, обычно, мстительны. Так что, лечить нужно с одного раза. Чтоб ответку за лечение выдать расхотелось. И да, это не призыв к убийству и не подстрекательство.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    1 час назад

    ay

    Парой ударов по морде? Там даже пара переломов не вылечит. Кстати, подобные красавцы, обычно, мстительны. Так что, лечить нужно с одного раза. Чтоб ответку за лечение выдать расхотелось. И да, это не призыв к убийству и не подстрекательство.



    +++ Поэтому и боятся их



  • Цунай

    Цунай
    1 час назад

    Кормим дальше полицаев.

  • гедонист

    гедонист
    1 час назад

    Да все же знают, что да как. Какой свидетель? какой убийца? Я так думаю: местами поменяйте и самооговор уберите. А население белогорья ссыт всем селом? Сами справится не могут это не беда. Логично у чуваков большой опыт применения оружия. Но заявы почему не пишут? Был эпизод, но заявления не было... Почему не было? От всех ли кто так красочно описывает события в статье лежат заявления в полиции? Каждый кто там присутствовал подвергался опасности, каждый должен выступать как потерпевший. Что там да как пусть полиция устанавливает. После подачи заявления, малейший угрожающий взгляд или жест в сторону заявителя: новое обращение с требованием изолировать агрессора. Да полицейские на том деле у швейка сами рады бы закрыть кого надо, но защита сработала красиво. Прежде чем предьявлять полиции научитесь туда обращаться.

  • vertex

    vertex
    59 минут назад

    ришат рашида брат

    Ребята да это прямая угроза жизни и не к одному человеку, я не могу понять чем занимаються оперативные органы,по сути это можно к терроризму прировнять ещё и опг вменять можно, интересно посмотреть на действие сотрудников мвд ... Будем ждать ещё материал амуринфо по это теме хорошо хоть СМИ рассказывает о этих проблемах а то пресс служба МВД постоянно отмолчались и ладно, а ведь это дела серьёзные когда люди с оружием разгуливают в общественных местах ещё и находясь в алкогольном опьянение это СЕРЬЁЗНАЯ УГРОЗА....



    Ну да))) терроризм и опг. Вспомни новость о захвате областной больницы, избиении охраны и угрозе медикам))

    Приравняют, жди

  • ЛайКа

    ЛайКа
    53 минуты назад

    http://forum.amur.info/news/129647/?page=last

    Тыц сюда

    Рафик неувиновэн

  • Oldlord

    Oldlord
    40 минут назад



    ~~Евгений Пономаренко стал материться, потом пошел к машине, вроде как хотел достать ружье. Но его остановили.



    У нас сезон охоты уже открыт?

    Или у этой семейки есть официальное разрешение на постоянную перевозку оружия?

    Похоже не только сельчане побаиваются этих отморозков, но и полицаи тоже!

  • одержимый

    одержимый
    27 минут назад

    Когда-нибудь этот безпридел закончится . И не все эти богатеи успеют свалить за границу . Час расплаты все равно настанет .

  • Сергей вокалист

    Сергей вокалист
    18 минут назад

    Сраная шайка из Белогорья, угрожает жизнью людям, того же села! Где губер? Где менты? Совсем зассали что ли?

  • Bonyfacii

    Bonyfacii
    13 минут назад

    вот тварюга! И людей понимаю... тут бы всем селом встать против этого упыря, по одному не надо - больше проблем. а вообще привлекли внимание, может щас его присмирят

  • angry

    angry
    7 минут назад

    Нет авторитета у власти, ни во что её не ставят.

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