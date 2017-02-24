В первый день весны в Приамурье ясно и холодно: прогноз погоды на 1 марта

Фото: coolstorebro.ru

1 марта, в среду, в Амурской области переменно облачно, преимущественно без осадков. Скорость северо-западного ветра составит 2-7 метров в секунду, местами порывы будут достигать 14 метров в секунду. Уличные термометры покажут в течение дня 10-15, по северо-западу – 23 градуса ниже нуля.

В Благовещенске день будет ясным. Ветер северо-западного направления дует со скоростью 8-13 метров в секунду. Температура воздуха составит 10-12 градусов мороза, сообщают синоптики Амурского гидрометцентра.

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