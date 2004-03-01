Основали «ART-видео», газету и космодром: история Приамурья

1 марта 1991 года о себе заявил местный телеканал «ART-видео». Несколько человек, имеющих одну любительскую камеру, два видеомагнитофона и две комнаты на третьем этаже театра кукол «Амурчонок», создавали ежедневный многочасовой эфир. Из подручных материалов они оформили студию. Перебивки и заставки создавались без компьютерных программ.

Шедеврами начала 90-х годов были анимационные пластилиновые заставки. В эфир выходили объявления, концерт по заявкам и художественные фильмы. Чуть позже появились и настоящие программы: информационные, публицистические, детские и развлекательные. Первые медиа лица Благовещенска, объединившись в творческую команду, делали информационную программу «Город», а затем стали вещать под знаком «Альфа-канала».

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1 марта 1923 года стало известно о ликвидации Амурской железной дороги. Её участки были разделены между Уссурийской и Забайкальской железными дорогами.

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1924 год. Были упразднены Амурское губернское экономическое совещание и Амгубсовнархоз.

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1 марта 1953 года в Приамурье вышел первый номер молодёжного еженедельника «Амурский комсомолец». Он просуществовал 41 год и стал самой продолжительной по времени издания комсомольской газетой. Печатный орган Амурского обкома ВЛКСМ прекратил своё существование вскоре после упразднения партийной структуры, выйдя в последний раз в Благовещенске в декабре 1994-го. Уже с января 1995 года еженедельник перешёл в разряд общественно-политического молодёжного и получил новое имя «Восьмой этаж».

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1 марта 1959 года состоялись выборы в местные Советы депутатов трудящихся. Всего было избрано 7 874 депутата, среди которых 43,8 процента женщин, 42,76 процента членов и кандидатов в члены КПСС, 57,24 процента беспартийных.

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В первый день марта 1962 года была создана областная государственная студия телевидения. До этого события в Благовещенске около года действовал любительский телецентр.

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В 1972-м 1 марта состоялось первое собрание коммунистов управления строительства БАМстройпуть, на котором присутствовали 6 коммунистов.

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1 марта 1996 года был основан космодром «Свободный». За время своего недолгого существования с 1996 года, когда он был официально образован, и до 2007 года, когда космодром фактически перестал функционировать, здесь было произведено всего 5 запусков ракет. К основным причинам закрытия «Свободного» отнесли малую интенсивность запусков, недостаточность финансирования, а также сокращение вооружённых сил.

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1 марта 2004 года вышел первый номер школьной газеты «Калейдоскоп плюс». Её учредителями стали «Амурский областной союз женщин» и детская организация «Амурчата». С прежней детской газетой «Калейдоскоп» новое издание ничем было не связано.

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В этот же день благовещенцы за проезд в муниципальном общественном транспорте стали платить шесть рублей. Это решение было принято на заседании комиссии по ценообразованию. Так планировали решить проблемы предприятий, работающих себе в убыток. Однако, как утверждали специалисты троллейбусного управления, увеличение стоимости проезда на один рубль никакой существенной помощи предприятию не окажет. Ведь для того чтобы покрыть все имеющиеся расходы, цена билета должна быть не менее 9 рублей.

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1 марта 2005 года в селе Гродеково Благовещенского района закрылась школа. Всех учеников отпустили на преждевременные двухнедельные каникулы. По словам руководства, температура в кабинетах не выше 8-10 градусов тепла.

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1 марта 2012 года член Совета Федерации от Амурской области Игорь Рогачёв отпраздновал 80-летний юбилей. Накануне его дня рождения в здании верхней палаты российского парламента открылась выставка «55 лет на службе Отечеству», посвящённая основным этапам его карьеры. За годы дипломатической работы Игорь Рогачёв вёл переговоры с лидерами Кампучии, Китая, Лаоса.

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#жизнь #история

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