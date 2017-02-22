В Госдуме предложили перенести День защитника Отечества на лето

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Депутат Госдумы Иван Сухарев подготовил поправки в Трудовой кодекс России, согласно которым День защитника Отечества предлагается перенести на конец августа, сообщает RT.

«В России до революции уже праздновали День памяти русского воинства, установленный 29 августа 1769 года во время войны России с Турцией и Польшей. В этот день во всех храмах империи совершались поминальные службы о всех воинах "за Веру, Царя и Отечество на поле брани убиенных". Нынешний праздник достался нам в наследство от наркомвоенмора Льва Троцкого и не является русским национальным праздником. Считаю, что следует вернуть воинский праздник летом: этим мы продолжим славную российскую традицию и дадим дополнительный выходной в тёплые летние дни», – пояснил RT Иван Сухарев.

День защитника Отечества, празднуемый 23 февраля, решили отмечать в честь того, что в эту дату в 1918 году отряды Красной гвардии одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над войсками Германии. Позднее 23 февраля ежегодно отмечалось в СССР как День Советской армии и Военно-морского флота.

После распада СССР праздник был переименован в День защитника Отечества.

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#праздники

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