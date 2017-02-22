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28февраля
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Сегодня, 20:41 16

В Госдуме предложили перенести День защитника Отечества на лето

В Госдуме предложили перенести День защитника Отечества на лето
Фото: kursktv.ru

Депутат Госдумы Иван Сухарев подготовил поправки в Трудовой кодекс России, согласно которым День защитника Отечества предлагается перенести на конец августа, сообщает RT.

«В России до революции уже праздновали День памяти русского воинства, установленный 29 августа 1769 года во время войны России с Турцией и Польшей. В этот день во всех храмах империи совершались поминальные службы о всех воинах "за Веру, Царя и Отечество на поле брани убиенных". Нынешний праздник достался нам в наследство от наркомвоенмора Льва Троцкого и не является русским национальным праздником. Считаю, что следует вернуть воинский праздник летом: этим мы продолжим славную российскую традицию и дадим дополнительный выходной в тёплые летние дни», – пояснил RT Иван Сухарев.

День защитника Отечества, празднуемый 23 февраля, решили отмечать в честь того, что в эту дату в 1918 году отряды Красной гвардии одержали свои первые победы под Псковом и Нарвой над войсками Германии. Позднее 23 февраля ежегодно отмечалось в СССР как День Советской армии и Военно-морского флота.

После распада СССР праздник был переименован в День защитника Отечества.

Просмотров всего: 677

#праздники

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Комментарии
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  • pirat blag

    pirat blag
    1 час назад

    Это называется - десоветизация. Берут пример с Украины... ПОЗОР.

  • fildeger

    fildeger
    1 час назад

    правильно говорит господин Сухарев. А еще Новый год на лето, чтобы новогодние каникулы "в теплые летние дни". А отпуска депутатам на январь, чтобы не потели в отпуске

  • artur-cyrybko

    artur-cyrybko
    1 час назад

    Давай с Нового Года начнем!) От жиру бесятся дебилоиды Путинские.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    Проще всё наше правительство вместе с де_путатами перенести в Салехард!

    И на время срока работы и двух сроков после запретить частный выезд за пределы РФ!

  • лань

    лань
    1 час назад

    Что у них в головах,о чём думают,неужели нет более важных проблем для решения,за что мы им платим?

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    "В России до революции уже праздновали День памяти русского воинства..." - да вроде все живы, кого поминать собрались?

    Хотя, День защитника Отечества можно и перенести на лето - легко, все равно новодел. А в феврале, как и полагается, праздновать День Советской(Российской) Армии и Военно-Морского Флота.

  • ВиталийН

    ВиталийН
    1 час назад

    Хоть куда переноси. Шашка, пистолет, кабриолет. Звезда красная - Погоны золотые. Стяг Апостола - Знамя Багряное. А как было пять пальцев на руке, так и будет. Что по чистописанию в реальном училище?

  • V.M.

    V.M.
    1 час назад



    День защитника Отечества можно и перенести на лето - легко, все равно новодел. А в феврале, как и полагается, праздновать День Советской(Российской) Армии и Военно-Морского Флота.



    Согласна. Мой дед и 2 бабушки, мои родители воевали в Советской Армии, мои ровесники

    служили в Советской Армии. Это их праздник. А то, во что превратился день 23 февраля

    - в праздник просто тех, кто по паспорту мужского пола-, считаю недостойным их памяти.

  • Raf Rafovich

    Raf Rafovich
    1 час назад

    Там по моему "печеньки" с маком раздают. Одной классы прямоугольные не понравились, другим праздники не по тем датам распределены.

  • anschutka

    anschutka
    50 минут назад

    Чото слишком рьяно имперские порядки возрождать стали. Ждите национальной идеи "православие, самодержавие, народность"

  • Доппельгангер

    Доппельгангер
    29 минут назад

    Raf RafovichТам по моему "печеньки" с маком раздают. Одной классы прямоугольные не понравились, другим праздники не по тем датам распределены.


    О России всё думают, отдохнуть им надо.

  • хаз

    хаз
    27 минут назад

    Господи, да какая разница, когда праздники отмечать. Другие проблемы бы решать.

  • Внучка деда

    Внучка деда
    21 минута назад

    Человек, который в свое время собирался выдворять башкир и татар из Башкортостана, априори не способен на умную мысль в законотворческом процессе.

  • OT

    OT
    11 минут назад

    Детям как историю появления данного праздника рассказывать?

    Правду обистории создания значит о революции и о Ленине надо рассказывать.

    А так новая дата и значит рассказывать будут о чубайсах, о том как мебельщик "создавал" наемную армию по просьбе Путина и т.д.

    Тьфу!

  • СаняCh

    СаняCh
    8 минут назад

    У Сухарева видимо в голове сухарик. О чём еще мечтать самому богатому депутату в ГД? Конечно же о том чтобы праздник двигать. А денег этот гражданин ворует в килограммах. Его наверное поэтому Жирик при себе держит, кому то же надо спонсировать эту клоунаду.

    Да сами почитайте, что это за свинья https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

  • full

    full
    6 минут назад

    У нас где то была уголовная статья, что то там про вандализм. Уничтожение памятников культуры и бла бла бла. Чем праздник не памятник культуры? Почему эти инициативные мудаки не в тюрьме?

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