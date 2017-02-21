Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2017, в новостной ленте используются материалы ИА «Амур.инфо». Все права защищены.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
28февраля
Предыдущая новость Следующая новость
Сегодня, 20:19 0

Трое амурских студентов попали под суд за взятки преподавателю

Трое амурских студентов попали под суд за взятки преподавателю
Фото: zt16.ru

В городе Тында Амурской области семь студентов Байкало-Амурского института железнодорожного транспорта – филиала Дальневосточного государственного университета путей сообщения – попались на даче взяток сотруднику вуза. Также найден и преподаватель, который не раз «грешил». Возбуждены уголовные дела.

Следствием и судом установлено, что в мае-июне 2016 года студенты в Тынде лично передавали преподавателю университета взятки на сумму от 16 000 до 30 000 рублей за изготовление дипломных проектов и оказание покровительства при их защите.

По результатам расследования уголовные дела в отношении шести студентов образовательного учреждения уже направлены прокурором в суд. В отношении трёх студентов суд вынес приговоры. Два уже вступили в законную силу, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте.

Приговорами суда трём виновным назначены наказания в виде штрафов в размере от 96 000 до 100 000 рублей.

Просмотров всего: 957

#закон #криминал #транспорт

распечатать

Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
Общество 1

В возжаевскую колонию пытались передать чайные пакетики с необычной начинкой
Происшествия 2

В Амурской области под поезд бросился мужчина

сегодня, 16:43
В России и мире

Хабаровчанке, которую не пустили в автобус из-за коляски, подарили месяц бесплатного проезда
Власть 15

Штраф за нелегальное захоронение животных собираются увеличить