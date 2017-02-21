Трое амурских студентов попали под суд за взятки преподавателю

Фото: zt16.ru

В городе Тында Амурской области семь студентов Байкало-Амурского института железнодорожного транспорта – филиала Дальневосточного государственного университета путей сообщения – попались на даче взяток сотруднику вуза. Также найден и преподаватель, который не раз «грешил». Возбуждены уголовные дела.

Следствием и судом установлено, что в мае-июне 2016 года студенты в Тынде лично передавали преподавателю университета взятки на сумму от 16 000 до 30 000 рублей за изготовление дипломных проектов и оказание покровительства при их защите.

По результатам расследования уголовные дела в отношении шести студентов образовательного учреждения уже направлены прокурором в суд. В отношении трёх студентов суд вынес приговоры. Два уже вступили в законную силу, сообщает Дальневосточное следственное управление на транспорте.

Приговорами суда трём виновным назначены наказания в виде штрафов в размере от 96 000 до 100 000 рублей.

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