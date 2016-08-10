Организаторы «Академии Альфы» готовятся к телевизионно-языковой смене

23 марта начнётся телевизионно-языковая смена «Академия Альфы». На ней школьники от 6 до 16 лет встретятся с опытными журналистами «Альфа-канала», совместно снимут свои версии популярных программ «Альфа-новости», «Инструкция по применению», «Мастер вкуса», «Простые вопросы». Одновременно подтянут навыки разговорного английского. Тематика смены – сказочный мир Нарнии.

Как делать репортажи в различных ситуациях, брать интервью у разных людей, а главное передать атмосферу происходящего на ту сторону экрана, журналисты «Альфа-канала» расскажут участникам смены «Академия Альфы». В какие обстоятельства и места журналист только не попадает. Сегодня он спокойно работает за своим компьютером, а завтра становится штурманом экстремальных гонок – такова профессия.

«Работа журналиста очень интересная. Это каждый день новые знакомства, новые люди, разговоры, новые события. Всё это будет на базе нашего лагеря, куда попадут дети . Они всё это испытают на себе. Будут брать интервью, разговаривать, снимать о каких-то событиях, которые вот будут проходить в лагере», – рассказывает преподаватель смены, журналист программы «Альфа-новости» Ирина Стругачёва.

Школьники будут не только авторами сюжетов и программ, но и попробуют себя в качестве ведущих, операторов. Опытные телевизионщики расскажут и покажут, как готовить студию к работе. Дадут поработать с телевизионным оборудованием.

«У нас всё по-настоящему. Всё без обмана. То есть дети, когда придут в наш лагерь, они получат возможность не только посмотреть, покрутить в руках настоящие профессиональные камеры, но и в полной мере на них поснимать и поработать. То есть не просто услышать это от меня или от кого-то ещё по оборудованию, но смогут непосредственно принять участие в съёмках», – делится преподаватель, оператор «Альфа-канала» Андрей Молев.

Не менее важная часть смены – ежедневные занятия по английскому языку. В игровой форме школьники будут практиковать разговорный английский. Планируется, что поможет им в этом носитель языка.

«Наша цель – помочь детям развить навыки разговорной речи на английском языке. Помочь детям использовать те фразы на английском языке, которые пригодятся им в реальной жизни. Навыки разговорной речи на английском языке будут достигаться посредством интерактивных игр, различных тренингов, сюжетно-ролевых игр на иностранном языке», – говорит преподаватель английского языка в «Академии Альфы» Карина Устян.

Сейчас идут активные приготовления к смене. Готовятся декорации. Детям предстоит окунуться в сказочный мир Нарнии, встретиться с главными героями. Лев Аслан поприветствует ребят в своём дворце.

«Мы очень активно готовимся к нашей смене. Мы создаем волшебные магические декорации, чтобы дети по-настоящему окунулись в сказку и почувствовали себя героями этой саги. В данный момент мы создаем столбы для дворца, а также ещё у нас будут деревья, которые будут находиться в главном зале, где детей будут встречать главные герои, где будут проходить все важные мероприятия всей смены», – рассказывает руководитель телевизионного языкового лагеря «Академия Альфы» Ксения Атакова.

До начала смены осталось несколько недель. Она пройдет с 23 по 30 марта на турбазе «Мухинка».

Просмотров всего: 10

#дети #жизнь #образование

распечатать