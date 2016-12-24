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28февраля
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Строительство моста между Благовещенском и Хэйхэ благословили

Строительство моста между Благовещенском и Хэйхэ благословили
Фото: пресс-служба Благовещенской епархии

Строительство моста через Амур в районе села Каникурган Благовещенского района благословили, площадку – освятили. Чин молебна совершил ключарь Кафедрального собора иеромонах Венедикт по просьбе строительной бригады, сообщили в пресс-службе Благовещенской епархии.

Как сообщало ИА «Амур.инфо», в районе села Заречное Благовещенского района активно ведутся работы по строительству автодороги, ведущей к будущему мосту через Амур.

Весь проект по возведению мостового перехода между двумя странами разбит на два этапа. Первый – это строительство подъездной дороги, второй – сам мост. Дорогу будет строить АО «Асфальт», мост – УСК «Мост». Обе компании подошли по критериям и выиграли конкурс.

Земполотно будет шириной 15 метров, а дорога – двухполосной, шириной 12 метров с обочинами. На трассе «Подъезд к Благовещенску» построят двухуровневую развязку. К непосредственному строительству моста компании приступят ближе к лету. Возведение будет синхронно с двух сторон.

Старт строительству был дан 24 декабря 2016 года. Общая длина подъездной двухполосной автодороги в пределах Благовещенского района Амурской области и самого моста через Амур составит 13,43 километра, длина непосредственно моста — более одного километра. Расчетная скорость движения по нему может достигать 120 километров в час.

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#Китай #строительство

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Комментарии
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  • mishaivan90

    mishaivan90
    1 час назад

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  • Planeta201

    Planeta201
    30 минут назад

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