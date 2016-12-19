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28февраля
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Сегодня, 17:56 1

В возжаевскую колонию пытались передать чайные пакетики с необычной начинкой

В возжаевскую колонию пытались передать чайные пакетики с необычной начинкой
Фото: 28.fsin.su

Одному из осуждённых исправительной колонии № 2 в селе Возжаевка пытались передать продуктовую посылку с запрещёнными предметами. Хитрецы в чайные пакетики спрятали сим-карты. Их изъяли сотрудники колонии.

По факту попытки передачи запрещённых предметов составлен протокол об административном правонарушении. Ранее в феврале неустановленные граждане пытались доставить на территорию колонии № 2 мобильный телефон, перебросив его через основное ограждение. Но запрещённый предмет в руки осуждённых не попал. Сотовый и комплектующие к нему изъяли работники.

На территорию благовещенской колонии на днях перебросили свёрток, перемотанный скотчем. Внутри обнаружили четыре сотовых телефона и зарядные устройства. Предметы, запрещённые к использованию, изъяли.

Всего с начала года в учреждениях и следственном изоляторе Амурской области сотрудники управления ФСИН изъяли 12 мобильных телефонов при попытке доставки, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

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#закон

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Комментарии
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  • mishaivan90

    mishaivan90
    1 час назад

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