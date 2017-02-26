Более 20 тысяч человек посетили катки Белогорска за ледовый сезон

Фото: tomsk-novosti.ru

В Белогорске близится к завершению ледовый сезон. Более чем за три месяца катки города, расположенные в городском парке культуры и отдыха, на стадионах «Амурсельмаш» и «Локомотив», посетили более 20 тысяч человек. Планируется, что ледовые площадки проработают до 12 марта.

«Дата завершения сезона зависит от погодных условий, – рассказал директор горпарка Юрий Приходько. – Если наступит плюсовая температура, каток придется закрыть раньше в целях сохранности подсветки из дюралайта, которая вмонтирована в лед».

С декабря 2016 года каток парка посетили более четырех тысяч человек. До закрытия прокат коньков на стадионе будет работать в прежнем режиме: с 11:00 до 21:00 по выходным и праздничным дням, в будние дни – с 12:00 до 21:00. Выходные – понедельник и пятница.

С середины ноября 2016 года посетителями катка стадиона «Локомотив» стали около пяти тысяч человек. Здесь прокатиться на коньках белогорцев и гостей города приглашают по средам, четвергам и пятницам с 15:00 до 19:00, в субботу, воскресенье и праздничные дни – с 11:00 до 20:00.

Завершает сезон и каток стадиона «Амурсельмаш». С момента открытия его посетили уже более 11,5 тысячи человек. В планах спортучреждения продолжить работу пункта проката коньков до середины марта. Режим работы катка: по вторникам, средам и четвергам с 10:00 до 20:00, в пятницу и субботу – с 10:00 до 22:00, в воскресенье – с 10:00 до 21:00, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.

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#Белогорск #отдых #спорт

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