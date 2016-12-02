Семь амурских тренеров по плаванию теперь могут заниматься реабилитацией детей-инвалидов

Амурских тренеров по плаванию научили реабилитировать детей-инвалидов. Семь человек вернулись с семинара, который прошел в Екатеринбурге. Туда удалось поехать благодаря активным родителям, без инициативы которых это направление в Благовещенске не развивалось.

У Антона нарушение когнитивной функции. Два года назад, когда он пришел в бассейн, тренеру приходилось заниматься в воде вместе с ребенком, сейчас мальчишка за занятие проплывает больше километра.

«К ним к каждому надо найти индивидуальный подход. Поэтому, когда мы находим подход, они становятся, как свои. Дети привыкают к тренеру, если тренер меняется, то это сказывается негативно на ребенке. А так он привыкает к заданиям, когда голос повысишь, он знает, что его не ругают, а что надо делать правильно», – рассказал тренер по плаванию Алексей Рыжов.

Алексей Рыжов и еще шесть тренеров недавно вернулись из Екатеринбурга. Там специалистов учили оказывать гидрореабилитацию. В ней нуждаются дети с задержкой развития – ДЦП, умственными отклонениями, синдромом Дауна и другими. Поездку на семинар удалось организовать благодаря активным родителям. Они давно держат связь со специалистами из Свердловской области. На семинар хотели отправить двоих тренеров за счет спонсоров, но амурские власти после обращения одной из мам оплатили дорогу семерым тренерам.

«У нас было овальное окно на сердце и дырочка 4 миллиметра. Она затянулась за эти 4 года. Мы в бассейн начали ходить по рекомендации кардиолога нашего, я думаю, и остальным деткам это все поможет. Даже с ДЦП дети – они оживают в воде. Аутисты становятся более общительными», – отметила мама ребенка с синдромом Дауна Юлия Онодал.

Тренер Александр Ярошев тоже был на семинаре в Екатеринбурге, хотя он уже давно работает по похожей методике. Это первый тренер, который откликнулся на просьбу родителей детей с синдромом Дауна. Он не побоялся работы с особенными детьми, даже очень тяжелыми. Ему помогло медицинское образование. Сейчас в планах тренера не только гидрореабилитация. Он готовит настоящих спортсменов. Навыки специалиста и величина бассейна позволяют этим заниматься.

«Сейчас это уже неотъемлемая часть жизни, наверное. Дети приходят, им ставится цель – не просто поплюхаться, ты должен показывать результат. То есть работа, как с обычным спортсменом. И детки, которые занимаются в спортивной группе на большом бассейне, они уже это понимают», – сказал тренер по плаванию Александр Ярошев.

Воспитанники Александра Ярошева уже выступали на всероссийских соревнованиях. В апреле они собираются покорить страну еще раз. Пока на состязания выезжают дети только с синдромом Дауна. Но и другие ребята мечтают завоевать медали.

«У нас мечта нормальная. Бабушка и все родственники сказали, если ты не будешь ходить, но заниматься плаванием ты будешь и пойдешь на паралимпийские игры. Просто так сидеть тебе никто не даст. Не можешь ходить, значит занимайся плаванием, развивай это», – поделилась мама ребенка с ДЦП Анна Смолякова.

Специалисты-гидрореабилитологи работают с детьми-инвалидами в шести бассейнах Благовещенска. Некоторые тренеры не берут деньги за занятия с такими детьми. Но за посещение самого бассейна родителям приходится платить. Тем не менее люди не собираются останавливаться и хотят добиться бесплатных занятий для детей с задержкой развития во всех бассейнах. А весной родители планируют привезти тех самых педагогов из Екатеринбурга, которые покажут чудеса гидрореабилитации прямо здесь.

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