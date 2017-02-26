Педагоги дополнительного образования из Белогорска жалуются на грядущее сокращение

В редакцию ИА «Амур.инфо» пришло обращение, в котором сказано, что «педагогов из бывшего Дома детского творчества, который сейчас является блоком дополнительного образования в МАОУ "Школа № 5 города Белогорск", сокращают». Объясняют это якобы оптимизацией расходов.

«Почти всех просто выгоняют на "улицу имени безработных"! Людей, которые большую часть своей жизни посвятили дополнительному образованию детей, которые организовывали такие мероприятия для города, как "Педагогический олимп", "Парад первоклашек" на 1 сентября, "Новогодняя ёлка мэра" и многие другие! Почти всех (оставили 4 человека), как ненужный утиль, под эгидой оптимизации расходов выбрасывают!» – обратился в редакцию один из специалистов, пожелавший остаться анонимным.

В сообщении сказано: «Педагогам на планерке сказали, что вы можете идти по школам, и устраиваться там, что будто бы будут свободные ставки! Откуда ставки, когда и так сокращают всё и вся что только можно! Но дело не в этом, а в том, что их "вежливо" предупредили, что если педагоги будут отсиживать положенные им три месяца компенсации по сокращению, то работу они ни в одной школе не найдут».

Между тем, как сообщает пресс-служба администрации Белогорска, в систему организации дополнительного образования города с началом летних каникул будут внесены изменения, в связи с которыми дополнительное образование станет доступней.

«Решение о внесении изменений принято после анализа работы учреждений допобразования, который проводился на протяжении последних нескольких лет. Оптимизация коснётся штатного расписания. Ставки педагогов допобразования двух учреждений (школ № 4 и 5) будут перераспределены между другими образовательными организациями города. При этом все направления дополнительного образования сохранятся и в школах, где в настоящее время ставки числятся. Сделано это будет не только за счёт средств местного бюджета, но и, в том числе, за счёт внеурочной деятельности в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», – говорит председатель комитета по образованию и делам молодёжи Ирина Губина.

В комитете уточняют, что речь идёт о 45 ставках, которые в настоящее время занимают 25 работников допобразования. Это не только те, кто непосредственно работает со школьниками, но и обслуживающий техперсонал: завхоз, дворник, уборщик, сторож.

«В средней школе № 5 в штатном расписании учреждения дополнительного образования техперсонала нет, но 23 ставки распределены между 14 работниками, два из которых совместители, – дополнила председатель комитета. – То есть фактически одни и те же люди получают заработную плату, исходя из того, что занимают по несколько ставок. В их числе концертмейстер, костюмер, педагог-организатор, педагог дополнительного образования, замдиректора. При этом количество детей, занимающихся в кружках и объединениях, оставляет желать лучшего. Перераспределение ставок позволит сделать сеть дополнительного образования намного шире и доступнее, поскольку ею будут охвачены уже все общеобразовательные организации города».

Как сообщает пресс-служба мэрии Белогорска, сейчас начались организационно-штатные мероприятия в рамках исполнения действующего законодательства в области труда. С 1 июня в штатное расписание всех школ города будут введены новые ставки педагогов дополнительного образования за счет средств городского бюджета, что позволит трудоустроить заинтересованных педагогов согласно их профессиональной деятельности.

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#Белогорск #образование

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