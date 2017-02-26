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28февраля
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Сегодня, 17:37 6

Педагоги дополнительного образования из Белогорска жалуются на грядущее сокращение

В редакцию ИА «Амур.инфо» пришло обращение, в котором сказано, что «педагогов из бывшего Дома детского творчества, который сейчас является блоком дополнительного образования в МАОУ "Школа № 5 города Белогорск", сокращают». Объясняют это якобы оптимизацией расходов.

«Почти всех просто выгоняют на "улицу имени безработных"! Людей, которые большую часть своей жизни посвятили дополнительному образованию детей, которые организовывали такие мероприятия для города, как "Педагогический олимп", "Парад первоклашек" на 1 сентября, "Новогодняя ёлка мэра" и многие другие! Почти всех (оставили 4 человека), как ненужный утиль, под эгидой оптимизации расходов выбрасывают!» – обратился в редакцию один из специалистов, пожелавший остаться анонимным.

В сообщении сказано: «Педагогам на планерке сказали, что вы можете идти по школам, и устраиваться там, что будто бы будут свободные ставки! Откуда ставки, когда и так сокращают всё и вся что только можно! Но дело не в этом, а в том, что их "вежливо" предупредили, что если педагоги будут отсиживать положенные им три месяца компенсации по сокращению, то работу они ни в одной школе не найдут».

Между тем, как сообщает пресс-служба администрации Белогорска, в систему организации дополнительного образования города с началом летних каникул будут внесены изменения, в связи с которыми дополнительное образование станет доступней.

«Решение о внесении изменений принято после анализа работы учреждений допобразования, который проводился на протяжении последних нескольких лет. Оптимизация коснётся штатного расписания. Ставки педагогов допобразования двух учреждений (школ № 4 и 5) будут перераспределены между другими образовательными организациями города. При этом все направления дополнительного образования сохранятся и в школах, где в настоящее время ставки числятся. Сделано это будет не только за счёт средств местного бюджета, но и, в том числе, за счёт внеурочной деятельности в рамках реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», – говорит председатель комитета по образованию и делам молодёжи Ирина Губина.

В комитете уточняют, что речь идёт о 45 ставках, которые в настоящее время занимают 25 работников допобразования. Это не только те, кто непосредственно работает со школьниками, но и обслуживающий техперсонал: завхоз, дворник, уборщик, сторож.

«В средней школе № 5 в штатном расписании учреждения дополнительного образования техперсонала нет, но 23 ставки распределены между 14 работниками, два из которых совместители, – дополнила председатель комитета. – То есть фактически одни и те же люди получают заработную плату, исходя из того, что занимают по несколько ставок. В их числе концертмейстер, костюмер, педагог-организатор, педагог дополнительного образования, замдиректора. При этом количество детей, занимающихся в кружках и объединениях, оставляет желать лучшего. Перераспределение ставок позволит сделать сеть дополнительного образования намного шире и доступнее, поскольку ею будут охвачены уже все общеобразовательные организации города».

Как сообщает пресс-служба мэрии Белогорска, сейчас начались организационно-штатные мероприятия в рамках исполнения действующего законодательства в области труда. С 1 июня в штатное расписание всех школ города будут введены новые ставки педагогов дополнительного образования за счет средств городского бюджета, что позволит трудоустроить заинтересованных педагогов согласно их профессиональной деятельности.

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#Белогорск #образование

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Комментарии
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  • Ольга_I

    Ольга_I
    1 час назад

    Посмотрим с другой стороны!

    Заметка в социальных сетях от 27.02.2017 «Людей выбросят на улицу, как утиль», вызвала справедливое возмущение от прочитанного. Yаш взгляд на эту ситуацию на самом деле более позитивный. Всем предложены рабочие места в других школах, никого не выгоняют на улицу!

    Считаем, что принятое в отношении блока дополнительного образования решение является правильным и рациональным.

    К счастью теперь у многих родителей появилась прекрасная возможность дать детям недостающее –возможность в полной мере реализовать свои мечты и желания – воплотить в жизнь программу полноценного развития ребёнка, но не только в пятой школе.Такое перераспределение кадров по школам позволит выявить большее количество талантливых детей.

    Занятия в блоке дополнительного образования на базе школ дадут возможность развить творческие способности, реализовать срытые таланты всем желающим детям, сократят финансовые расходы родителей.

    Идти в ногу со временем, искать новые пути в образовании и воспитании детей, внедрять новые проекты и получать качественные результаты – наша главная задача. Мы не боимся перемен!

    Шешера О.В.

    Малюкова Н.В.

  • Большевик

    Большевик
    1 час назад

    Вначале устройтесь на работу, а потом радуйтесь!

  • mishaivan90

    mishaivan90
    1 час назад

    Caмый лёгкий cпoсоб бpосить кyрить! C пoмощью нaродного сpедства, мoжно избaвиться oт вpедной пpивычки зa пaру днeй и пoлностью измeнить свoю жизнь!. Cовeтую вcем - http://bla.st/v6qmf

  • СаняCh

    СаняCh
    53 минуты назад

    Заголовок один, а новость об братном

  • Хмык

    Хмык
    46 минут назад

    СаняCh

    Заголовок один, а новость об братном



    В сообщении сказано: «Педагогам на планерке сказали, что вы можете идти по школам, и устраиваться там, что будто бы будут свободные ставки! Откуда ставки, когда и так сокращают всё и вся что только можно! Но дело не в этом, а в том, что их "вежливо" предупредили, что если педагоги будут отсиживать положенные им три месяца компенсации по сокращению, то работу они ни в одной школе не найдут».



  • vertex

    vertex
    28 минут назад

    Хмык

    СаняCh

    Заголовок один, а новость об братном



    В сообщении сказано: «Педагогам на планерке сказали, что вы можете идти по школам, и устраиваться там, что будто бы будут свободные ставки! Откуда ставки, когда и так сокращают всё и вся что только можно! Но дело не в этом, а в том, что их "вежливо" предупредили, что если педагоги будут отсиживать положенные им три месяца компенсации по сокращению, то работу они ни в одной школе не найдут».



    Вот ,что творят. Выгнать на улицу умников- начальников, которые данное сказали и предоставить им работу дворников. ,Если не захотят устраиваться сразу, а будут высиживать три месяца компенсации, то оставить вообще без работы, пусть сдыхают.

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