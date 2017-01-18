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Павел Березовский попробовал воду из шимановских колонок

Павел Березовский попробовал воду из шимановских колонок
Фото: пресс-служба администрации Шимановска

Жители частного сектора города Шимановска начали жаловаться в администрацию на нехороший привкус воды в некоторых колонках. Люди говорят – у воды привкус дыма. Как пояснили специалисты, проблема заключалась в том, что более половины городских водоразборных колонок в зимний период подогреваются путём сжигания топлива.

«У нас в городе более 80 колонок больше половины из них мы подогреваем механически, то есть протапливая. Видимо, из-за этого у воды появился неприятный привкус гари. По поручению мэра мы начали предпринимать меры, на часть указанных колонок поставили гидравлические замки», – рассказал директор МКП «Родник» Сергей Трофименко.

Мэр Шимановска Павел Березовский накануне оценил качество воды после проведённых работ.

«На 6 колонок были установлены замки, мы побывали на трёх. Могу вам сказать, что, попробовав воду на вкус, никаких странных привкусов не почувствовал. Вода чистая, прозрачная, качественная. Отмечу, что сегодня воду из колонок можно пить сырой. Она поступает из артезианской скважины, проходит серьёзную фильтрацию, подвергается обработке на станции обезжелезивания. Тем не менее работа предприятием будет продолжена», – отметил Павел Березовский.

Просмотров всего: 303

#жизнь #ЖКХ #Шимановск

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Комментарии
Показать все (7) Обсудить на форуме
  • человек

    человек
    2 часа назад

    Чёт мина-лица у Березовского недовольная. В Шимановске некому воду из колонок больше пробовать. Однако, как сказал бы С. Труш ММММ....

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    А я всю жизнь считал, что воду проверяют не на вкус, а в лаборатории СЭС.

  • Хмык

    Хмык
    2 часа назад

    Кстати анализ недорогой всего пара-тройка тысяч.

  • Victrix

    Victrix
    1 час назад



    Павел Березовский оценил воду из шимановских колонок



    И, во сколько оценил?

  • Local

    Local
    1 час назад

    Надпись над фоткой - просто огонь. Как и фэйсинг дядьки в шапке:



    Мэр Шимановска Павел Березовский накануне оценил качество воды после проведённых работ.

  • mishaivan90

    mishaivan90
    1 час назад

    Бросить курить теперь реально не проблема, я после 10 лет курения забил о сигаретах за 2 дня, очень простым и народным способом!. Вот моя история http://dimonotsmoke.blogspot.com

  • Ксаныч

    Ксаныч
    9 минут назад

    Готовь денежки на штраф мер, Роспотребнадзор на днях проверит качество воды.Решил себя пиарить как мелюковщина.

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