Павел Березовский попробовал воду из шимановских колонок

Фото: пресс-служба администрации Шимановска

Жители частного сектора города Шимановска начали жаловаться в администрацию на нехороший привкус воды в некоторых колонках. Люди говорят – у воды привкус дыма. Как пояснили специалисты, проблема заключалась в том, что более половины городских водоразборных колонок в зимний период подогреваются путём сжигания топлива.

«У нас в городе более 80 колонок больше половины из них мы подогреваем механически, то есть протапливая. Видимо, из-за этого у воды появился неприятный привкус гари. По поручению мэра мы начали предпринимать меры, на часть указанных колонок поставили гидравлические замки», – рассказал директор МКП «Родник» Сергей Трофименко.

Мэр Шимановска Павел Березовский накануне оценил качество воды после проведённых работ.

«На 6 колонок были установлены замки, мы побывали на трёх. Могу вам сказать, что, попробовав воду на вкус, никаких странных привкусов не почувствовал. Вода чистая, прозрачная, качественная. Отмечу, что сегодня воду из колонок можно пить сырой. Она поступает из артезианской скважины, проходит серьёзную фильтрацию, подвергается обработке на станции обезжелезивания. Тем не менее работа предприятием будет продолжена», – отметил Павел Березовский.

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