Гости «Эха Москвы в Благовещенске»: госинспектор по маломерным судам и директор Амурского филиала страховой компании

Утром 1 марта в гостях «Эха Москвы в Благовещенске» побывает государственный инспектор по маломерным судам Амурской области Иван Воробьев. Тема беседы – акция «Безопасный лед» и новые правила государственной регистрации маломерных судов. Ведущие – Илья Кутырев, Нино Кохреидзе.

Днем на радио придет директор амурского филиала страховой компании «СОГАЗ–Мед» Елена Дьячкова. С гостьей поговорят о сроках ожидания медицинских услуг и диспансеризации в рамках ОМС. Ведущие – Екатерина Кузьмина, Олег Никитин.

«Эхо Москвы в Благовещенске» вещает на волне 101.5 FM и онлайн. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или отправив сообщение в Twitter на @amurecho, а также предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию «Эха Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5.

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