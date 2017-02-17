Скончался знаменитый хоккеист из легендарной тройки Михайлов – Петров – Харламов

Фото: 2014god.com

Двукратный олимпийский чемпион и девятикратный чемпион мира в составе сборной СССР по хоккею Владимир Петров скончался на 70-м году жизни. Об этом ТАСС сообщили в московском клубе ЦСКА, за который когда-то выступал Владимир Владимирович. В основном спортсмен играл в московском ЦСКА в одной тройке с Борисом Михайловым и Валерием Харламовым.

Петров ушёл из жизни в ночь на вторник, 28 февраля. Где и когда состоится церемония прощания с прославленным хоккеистом, будет уточнено позже. Федерация хоккея России (ФХР) выразила соболезнования в связи с кончиной Петрова. «ФХР выражает глубокие соболезнования родным и близким Петрова, коллегам и всем, кто знал его и работал с ним», – говорится в сообщении федерации.

Петров выступал в одной тройке с Борисом Михайловым и Валерием Харламовым. Являлся воспитанником столичных «Крыльев Советов», за которые он впервые выступил в 1965 году. Через два года Анатолий Тарасов пригласил 20-летнего спортсмена в ЦСКА. В составе национальной команды Петров завоевал «золото» Олимпийских игр в Саппоро (1972) и Инсбруке (1976), а также «серебро» в Лейк-Плэсиде (1980).

Владимир Петров занимает четвёртое место по количеству заброшенных шайб в истории советского и российского хоккея, является девятикратным чемпионом мира и четырежды становился лучшим бомбардиром турнира.

Десять лет назад легенду отечественного спорта ввели в зал славы Международной федерации хоккея. В 2013 году Петров был назначен на пост президента клуба юных хоккеистов «Золотая шайба», с 1992 по 1994 год возглавлял Федерацию хоккея России.

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