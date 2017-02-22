Власти хотят по максимуму вовлечь население в благоустройство дворов

Фото: правительство Амурской области

В Сочи прошёл Российский инвестиционный форум. В сессии «Современный город: управляя экономикой, создаём комфортную среду» поучаствовал глава Амурской области. Развитие городской среды становится национальным проектом. На федеральном уровне будут выделены 20 миллиардов рублей на ремонт дворов, сообщил зампред правительства РФ Дмитрий Козак. Сейчас муниципалитеты должны принять пятилетний план благоустройства.

До 2022 года все территории, которые попадут в программу, должны быть приведены в надлежащий вид. Помимо обязательного согласования с гражданами (что касается территорий общего пользования) и обсуждения с жителями многоквартирных домов (по вопросу благоустройства дворов), важно ещё привлечь к работе малый и средний бизнес. Об этом сказал министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень, сообщает пресс-служба правительства региона.

Глава Приамурья обратил внимание на составление проектно-сметной документации. «ПСД надо согласовывать заранее. И на этом в правилах надо настоять. Мы столкнулись с этим, когда ремонтировали первые дворы, с 2011 года в Благовещенске велась такая работа. Кто-то из жильцов настаивает на автомобильной стоянке, кто-то – на площадке. К тому же после того как сделали ливнёвку в одном дворе, соседний после дождя затопило. Поэтому проектно-сметная документация нужна. Необходимо, чтобы управляющая компания работала совместно с жителями, чтобы они были вовлечены в процесс», – отметил Александр Козлов.

С 2011 года в Благовещенске отремонтировано 218 дворовых территорий. С 2014 года была разработан порядок включения дворовых территорий, одним из основных положений которого стало наличие проектно-сметной документации. Разработать её должны собственники многоквартирного дома.

«Участие собственников обязательно, потому что, только если человек вложил свой труд, свою душу, своё сердце в это дело, он будет беречь результат. У нас есть опыт 2011 года, когда мы участвовали в программе ремонта дворовых территорий, и он был выполнен чисто за бюджетные деньги. Собственники относились потребительски, будем говорить, а вот когда мы внесли изменения в порядок включения в программу, в работу с советами многоквартирных домов, когда старшие домов стали плотно участвовать в этой работе, то мы имеем несколько другой результат. Я надеюсь, что в дальнейшем мы только усовершенствуем эту работу с собственниками», – рассказал глава Приамурья.

«Работа разъяснительная предстоит огромная, – прокомментировал Дмитрий Козак, – потому что многие привыкли, что государство должно им и дом отремонтировать, и забор покосившийся починить. А мы будем радоваться, а через полгода разрисуем, обдерём, бросим. К сожалению, психология у людей такая. Поэтому нужна огромная разъяснительная работа. Собирать деньги на проектно-сметную документацию (пусть и незначительные суммы) – это очень тяжёлая, нелегкая работа, и надо, чтобы в неё включились все, начиная от старост домов и заканчивая мэрами. Надо донести, что свою собственность надо содержать так, чтобы и самим радоваться, и к другим приходить и тоже радоваться. А этого мы сможем добиться только совместными усилиями».

Глава Приамурья поднял вопрос и о недостроенном участке набережной реки Амур, который тоже может попасть в программу благоустройства: «О софинансировании. Если на дворы регион получит 150 миллионов рублей, оговорюсь – сумма хорошая, и мы многое планируем сделать на неё, то на благоустройство общих территорий получим 7 миллионов рублей. Плюс 2 миллиона мы софинансируем. Итого – 9 миллионов. Проект же только одного участка набережной – 37 миллионов. И мы понимаем, что когда придёт время отчитываться в профильное министерство, то отчитаться нам будет очень трудно. Поэтому и встаёт вопрос долгосрочности».

«Согласен с тем, что всё необходимо сделать с умом. Многие полномочия надо передать регионам, чтобы они регулировали отношения с муниципалитетами: какие у них обязательства и что они должны разработать, ту же проектную документацию. Есть риски, конечно, с учётом того, что работа очень масштабная предстоит. Из-за больших объёмов она развернётся лишь к середине года. И мы договорились, что это такой долгосрочный проект. Важно в этом году всё оформить, утвердить программы, обсудить их с гражданами и в течение 5 лет реализовать. Правильно говорите: надо запроектировать заранее, чтобы не получилось так: сегодня благоустраиваем, а завтра будем разрывать. С умом надо подойти. Надеюсь, у всех присутствующих здесь хватит опыта, чтобы организовать эту работу на надлежащем уровне», – прокомментировал Дмитрий Козак.

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#российская власть #строительство

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